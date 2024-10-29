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交通部長陳世凱將觀光目標下修到750萬人次。對此，國民黨立委李彥秀今（29）日感嘆，三年疫情期間，全世界都利用鎖國期間積極建置觀光基礎建設，觀光人力增能，唯獨台灣窮得只剩下補助，痛批民進黨政府請先救救「撒錢補助」的無腦觀光政策。李彥秀提及，去年底，前交通部長王國材下達1,200萬人次來台觀光的軍令狀，並且承諾不論有沒有陸客都要達成目標；結果不出半年，就下修目標到1,000萬人次。賴政府上台後，交通部長陳世凱更將觀光目標下修到750萬人次，退回到十二年前的水準，除疫情期間外，101年觀光人次為730萬人次。李彥秀指出，今年前八個月，來台旅客不到497萬人次，但同一時間國人出國旅遊卻高達1,138萬人次，觀光逆差高達641萬人次，不僅打破歷年紀錄，學者、靜宜大學觀光系副教授黃正聰更推估，今年全年旅遊產值逆差將高達7,380億元，也將再次改寫去年的紀錄，去年國人出國旅遊總支出突破7,134億元，外國旅客來台消費僅有2,698億元，整體觀光收支逆差也寫下4,436億元的歷史紀錄。李彥秀認為，相較於總統賴清德承諾「國家希望工程」的願景，要以「觀光立國」在2030年讓觀光產業成為下一個兆元產業，2023年觀光產值為7,920億，顯然又是海市蜃樓的口號目標。李彥秀感嘆，三年疫情期間，全世界都利用鎖國期間積極建置觀光基礎建設，觀光人力增能，唯獨台灣窮得只剩下補助，錯失了疫後全球「報復式」旅遊的商機，去年觀光署升格，不僅增加人力約100人，2024年預算也高達134億元，增加超過11億元，要人給人，要錢給錢，結果交出來的是一份完全不及格的成績單。李彥秀提到，觀光署九月底才急就章的推出國際客來台機票買二送一，或是高鐵買一送一等措施，國際客到花蓮也將補助每團5萬元，刺激國際觀光客來台的意願。也難怪業者大嘆「想出這樣的行銷策略，不需要讀到博士的人來當署長，大學生來就可以」，撐過三年的疫情衝擊，業者始終見不到春暖花開，觀光產業卻淪為「觀光慘業」。李彥秀認為，觀光需要整合、需要行銷、需要創意，才能吸引真正有消費能力的國際觀光客來台。政府不是整天在辦公室吹冷氣，訂目標、修數字，自欺欺人、自我催眠，把「春暖花開」當成念經的口號。民進黨政府要救觀光，請先救救「口號治國」、「撒錢補助」的無腦觀光政策。