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台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊今（29）日被《鏡週刊》點名可能是柯文哲未遭約談的涉案「舊屬」之一，報導並指威京子公司鼎越開發前董座朱亞虎曾到市府密會黃珊珊。黃珊珊今在立院受訪表示，她的副市長辦公室外面有7、8位秘書，不可能「密會」；朱亞虎是市府前官員，來打招呼或拜會「很正常」。民眾黨立委黃珊珊今被週刊爆料涉及京華城弊案，且曾收受威京旗下中工機械員工的人頭政治獻金。黃珊珊今早發表聲明後，即赴立法院上工，她在議場前受訪時重申，政治獻金都有規範，且她皆有依法如實申報，「不需要含沙射影」。至於週刊報導指稱，台北市前兵役局長、鼎越開發前董座朱亞虎曾赴市府密會黃珊珊？黃珊珊則回應，她在市府的副市長辦公室不可能密會，因為外面就坐著7、8位秘書。黃珊珊強調「拜會跟密會兩回事」，朱亞虎是以前的市府官員，可能只是來市府拜會、打招呼，都很正常。黃珊珊並質疑，現在北檢、週刊查不到違法事證，就說柯文哲收賄；查不到金流，就開始找政治獻金，把政治獻金說成賄款，「如果是這樣，那就請鏡週刊當檢察官就好」。