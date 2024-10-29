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▲康芮颱風強度明顯增強，預計在通過台灣之後，才會遇到大陸冷高壓的乾空氣。（圖／取自鄭明典臉書）

▲康芮颱風中心登陸台灣後，移動方向會逐漸北轉，周五清晨之前就可能會在中部沿岸一帶出海。（圖／取自天氣風險臉書粉專）

康芮颱風結構變扎實，過了一晚升級為中度颱風，目前路徑往南修，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇預估，康芮颱風周四傍晚到入夜時可能於台東縣一帶登陸，屆時強度將達中颱上限等級。前中央氣象局局長鄭明典則表示，康芮颱風逆時針旋轉，環流範圍相當大，東半部會有持續性迎風面雨，尤其接近颱風中心的北側雨勢會最大。鄭明典今（29）日在臉書粉專發文，透露經過一個晚上，康芮颱風強度明顯增強，預計在通過台灣之後，才會遇到大陸冷高壓的乾空氣。「想像颱風逆時針旋轉，這個環流範圍相當大」，因此東半部幾乎確定有持續性的迎風面雨，尤其是在接近颱風中心的北側，會有眼牆雲帶直接影響，造成很大的雨勢。而天氣風險公司氣象部經理吳聖宇則指出，康芮颱風今日凌晨增強為中度颱風，目前已有開始加速移動的趨勢，預計今、明兩日就會持續往台灣東南部海面靠近，且強度還會繼續增強。暴風圈預計周四凌晨開始會接觸東南部陸地，傍晚到入夜左右可能在台東縣一帶登陸，屆時颱風強度將達中颱上限等級。吳聖宇表示，康芮颱風中心登陸台灣後，移動方向會逐漸北轉，周五清晨之前就可能會在中部沿岸一帶出海，而那時颱風強度已受地形破壞明顯減弱，暴風圈也會縮小，「周五白天這段期間，康芮颱風持續沿著台灣海峽北上，到了周五晚間就會離開台灣附近，整個影響逐漸告一段落。」吳聖宇透露，這次颱風降雨影響最大的地方，將會落在大台北東側往南的東半部地區，以及南部的南高屏、恆春半島一帶，尤其是花東以及南部山區降雨最多，有機會出現大豪雨或超大豪雨的累積雨量，中北部地區則受地形屏障，降雨會相對較少一些。風力部分因為颱風環流很大，預估會是全台都有感，尤其颱風中心可能直接影響的東南部、恆春半島一帶可能有12至14級或以上的強陣風，桃園以南的西半部沿海、花蓮沿海一帶也可能會有10至12級或以上的強陣風，大台北、宜蘭一帶沿海，預估也會有8至10級或以上的強陣風機會，「看起來風的影響將會是全台性的，提醒大家要特別注意。」