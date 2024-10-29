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（中央社耶路撒冷28日綜合外電報導）儘管面臨國際社會反對，以色列國會今天仍禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）在以色列和被占領的東耶路撒冷運作。綜合法新社和路透社報導，以色列國會以92票贊成、10票反對通過這項法案。以色列多年來強烈抨擊這個聯合國組織，自去年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發動致命攻擊掀起加薩（Gaza）戰爭以來，這些批評有增無減。專家表示，對這個聯合國機構的禁令一旦實施，將為加薩的人道主義工作帶來打擊。70多年來，UNRWA為整個巴勒斯坦以及其他地方的巴勒斯坦難民提供了必要的援助和協助。UNRWA負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）譴責以色列的決定，說這開創了「一個危險的先例」。他在社群媒體X寫道：「這是抹黑UNRWA的最新行動…這些法案只會加深巴勒斯坦人的痛苦。」以色列此舉也招來美國、英國、德國等國政府的譴責與批評。這項立法令聯合國和以色列的一些西方盟友感到震驚，憂心這會讓加薩本就嚴峻的人道主義局勢更加惡化。在表決前，美國表示對這項法案「深感擔憂」，並重申這個聯合國機構在向加薩地區提供人道主義援助方面扮演「關鍵」角色。華府本月15日警告以色列，必須在未來30天內增加運送人道物資到加薩，否則美國可能考慮暫停對以色列的部分軍事援助。英國首相施凱爾（Keir Starmer）也說，英方對此表示「嚴重關切」，這項立法將使「UNRWA無法為巴勒斯坦人提供重要服務，對加薩所有國際人道主義應對行動，以及在約旦河西岸（West Bank）提供基本衛生和教育服務構成危害」。以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在社群媒體發文表示：「參與針對以色列恐怖活動的UNRWA工作人員必須被究責。有鑑於避免人道危機同樣至關重要，現在和未來都須維持對加薩的人道援助。」尼坦雅胡說：「在這項立法生效前90天和生效之後，我們隨時準備與我們的國際夥伴合作，以確保以色列持續以不威脅以色列國安的方式，為加薩平民提供人道主義援助。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1131029