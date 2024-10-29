我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（28）日晚上8時許，台鐵149次自強號在苗栗火車站故障，旅客轉乘181次自強號繼續南下行程，豈料剛正常行駛10多分鐘，列車卻在南勢火車站北側約1公里處，撞擊一名侵入軌道的陳姓男子，導致列車再度停駛，約停留1個小時，直至晚間10時許，列車才恢復行駛，詳細事故原因仍待釐清。台鐵149次自強號（基隆—潮州）昨晚8時37分許，在苗栗火車站發生車輛機件故障，集電弓自動下降，台鐵緊急安排旅客轉乘南下181次自強號（花蓮—屏東）接駁，列車駛離苗栗站後，約9時37分左右，在基隆起146K、苗栗市南勢車站北側約1公里處，司機員發現撞擊到侵入軌道的行人，緊急煞車等待救護。消防局指出，昨天晚間9時39分獲報火車撞擊行人，立即派遣苗栗分隊人車前往救護，遭撞的陳姓男子（64歲），左手臂多處骨折、左手掌撕裂傷、左腹部疼痛，當下意識清楚，送醫過程中一度失去呼吸心跳，經搶救仍重傷不治。據了解，陳男自稱住銅鑼鄉，自南勢車站步行鐵軌一路朝北往苗栗車站行走，豈料被自強號列車撞上，警方已要求死者家屬提供相關病歷，再報請檢察官相驗釐清死因。