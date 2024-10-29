世雅股份有限公司宣布，將於2024年11月16日（六）在台北舉行“SONIC Official Fan Meeting Tour 2024－25”且將在索尼克主題咖啡廳內舉辦！同時，即日起開放本活動的參與者報名，報名截止日期為11月4日（一）23:59止。在本次的粉絲見面會上，我們將邀請索尼克開發團隊與大家見面！活動中還會有熱情活潑的主持人Haruka小姐與大家同樂。這次活動在索尼克主題咖啡廳舉行，參加者可以與開發團隊共進下午茶。這是與索尼克開發者和其他愛好者交流的絕佳機會，請務必踴躍報名！
※當日為包場活動，恕不開放參加者以外民眾入場，敬請見諒。
■本次活動的參加人數有限，有興趣的粉絲可參考以下資訊提出申請。
募集同時將向玩家們收集對索尼克有關的意見調查。期待大家的踴躍填寫參與！
募集報名網址
※活動時間:2024年 11 月 16日（六）14點00分～17點 (預定)
※活動地點:良師塾人文食飲 新北市板橋區府中路29-2號3樓
※參加資格:免費需年滿20歲者。20歲以下者，我們將會請您填寫監護人授權書。
11/6(三)開始陸續以mail個別聯絡中選者。
※如有任何問題，請至Sega 亞洲 /家用遊戲 Facebook粉絲團私訊詢問。
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■本次活動的參加人數有限，有興趣的粉絲可參考以下資訊提出申請。
募集同時將向玩家們收集對索尼克有關的意見調查。期待大家的踴躍填寫參與！
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※活動時間:2024年 11 月 16日（六）14點00分～17點 (預定)
※活動地點:良師塾人文食飲 新北市板橋區府中路29-2號3樓
※參加資格:免費需年滿20歲者。20歲以下者，我們將會請您填寫監護人授權書。
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