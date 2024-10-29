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▲康芮颱風週三開始影響台灣，預計週四整個台灣都會籠罩在暴風圈內。（圖／翻攝氣象署官網）

▲康芮颱風陸上強風特報，週四、周五可能會達到12級強風。（圖／氣象署提供）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）在今（29）天凌晨增強為中度颱風，預計今會接近台灣東南方外海，最快今日傍晚發布海上颱風警報，明（30）日預計發布陸警，颱風預計會在10/31抵達台東。中央氣象署預報員朱美霖表示，康芮颱風不排除會往強颱邁進，週三颱風靠近，預計週四、周五整個台灣都會受到影響。朱美霖預報員提醒，台灣今天大致上都還是以東北季風帶來的降雨為主，但從明天周三開始會受到康芮颱風的外圍環流影響，所以在北部、東北部這一帶的降雨加劇，週四週五這段期間是颱風影最明顯的時候，尤其是週四的一整天到週五清晨颱風的接近。在今、明兩天，颱風會逐漸往西北方向接近到台灣的中南部的海域這一帶，而這段期間由於海氣條件都有支持颱風的發展，所以颱風有逐漸的增強，暴風範圍有逐漸擴大的趨勢，週三晚間到周四一整天颱風有可能增強到巔峰。目前預估大致是在中度颱風的上限，也不排除可能會到更強，暴風範圍將可能會擴大來到300公里左右，周四的一整天整台灣降雨相當明顯，整個降雨呈現紫爆的情形。風力的部分因為颱風環流很大，預估將是全台灣都有感，尤其颱風中心可能直接影響的東南部、恆春半島一帶可能有12-14級或以上的強陣風，桃園以南的西半部沿海、花蓮沿海一帶也可能會有10-12級或以上的強陣風，大台北、宜蘭一帶沿海，預估也會有8-10級或以上的強陣風機會。