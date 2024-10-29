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▲台中市爵士音樂節20年的特別活動，邀請「林肯中心爵士樂團與溫頓‧馬沙利斯」戶外演出，恐受康芮颱風影響。（圖／台中市政府提供，2024.10.29）

康芮颱風今凌晨2點增強為中度颱風，台中市長盧秀燕指出，颱風影響台灣的時間比原先預估的早，預定明天下午台中就會發布陸上颱風警報、後天中午進入暴風圈，並有大雨或豪大雨情形，這個假日兩大活動「台中市民野餐日」和「林肯中心爵士樂團與溫頓‧馬沙利斯」的戶外演出是否受影響，正密切觀察中。提到獲9座葛萊美獎肯定的溫頓馬沙利斯，她說「他已經20多年沒來台灣，我自己都很想聽！」盧秀燕說，11月的颱風很少很少，此次康芮颱風路徑正對台灣而來，全台都整備中，絕不可掉以輕心，這幾天中央氣象局發布不少颱風資訊，她特別請消防局長孫福佑今（29）日在市政會議，報告颱風對台中的影響。孫福佑表示，明天台中將進入陸上警戒區、預計後天下午颱風從台東登陸，台中則於中午12時到14時左右受暴風圈影響，將有大雨或豪大雨情形。盧秀燕說，颱風正在變快變強，明天下午台中就會發陸上颱風警報，後天中午正式進入暴風圈，目前只剩一天多的整備時間，絕不可掉以輕心。她指出這週末台中有兩個大型活動，一是星期六晚上台中爵士音樂節20週年的特別活動，邀請獲9座葛萊美獎肯定的溫頓馬沙利斯，攜手紐約林肯中心爵士樂團，在台中圓滿劇場舉行世紀傳奇戶外表演，她透露溫頓馬沙利斯20多年沒來台灣，「我自己都很想聽」！另一活動是星期天的台中市民野餐日，去年吸引13萬人，今年在29區擴大舉辦。她表示萬一受颱風影響，會發布活動延後通知。