NBA美國職籃達拉斯獨行俠今（29）日在主場迎戰猶他爵士，獨行俠此戰靠著Kyrie Irving攻下全隊最高23分，並附帶6籃板9助攻帶領之下，終場就以110：102擊敗爵士，順利收下本季第2勝。而本場比賽爵士二年級生Taylor Hendricks，在第三節比賽一波進攻過程中，不慎坐到了自己的右腿，當下右腿隨即出現變形的恐怖情況，就連一旁的獨行俠球員P. J. Washington也看傻，畫面相當觸目驚心，Hendricks後續也立刻被擔架給抬出。
爵士Hendricks不慎跌倒 坐到自己右腿
根據美媒報導，本場獨行俠在主場迎戰爵士隊的比賽，在比賽第三節進行到 剩下5分59秒時，爵士二年級生Taylor Hendricks在一波進攻過程中，不慎跌倒坐到了自己的右腿，當下右腿隨即出現變形情況，這將使他往後將缺席很長一段時間。
當下Hendricks也不得不被擔架抬出球場，而他的隊友們在見到這樣的情況後，情緒相當激動，Keyonte George甚至不禁流淚，就連對手獨行俠前鋒P. J. Washington當下也隨即抱頭，不敢相信眼前的畫面。
Hendricks未來性備受期待 如今遭逢嚴重傷勢
Taylor Hendricks過去是在2023年選秀大會上，以首輪第9順位被猶他爵士給選中，現在正進入他作為爵士球員的第2年，未來性備受期待，如今新賽季僅出賽3場，Hendricks就意外遭逢嚴重傷勢，後續詳細傷勢則有待更新。
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根據美媒報導，本場獨行俠在主場迎戰爵士隊的比賽，在比賽第三節進行到 剩下5分59秒時，爵士二年級生Taylor Hendricks在一波進攻過程中，不慎跌倒坐到了自己的右腿，當下右腿隨即出現變形情況，這將使他往後將缺席很長一段時間。
當下Hendricks也不得不被擔架抬出球場，而他的隊友們在見到這樣的情況後，情緒相當激動，Keyonte George甚至不禁流淚，就連對手獨行俠前鋒P. J. Washington當下也隨即抱頭，不敢相信眼前的畫面。
Hendricks未來性備受期待 如今遭逢嚴重傷勢
Taylor Hendricks過去是在2023年選秀大會上，以首輪第9順位被猶他爵士給選中，現在正進入他作為爵士球員的第2年，未來性備受期待，如今新賽季僅出賽3場，Hendricks就意外遭逢嚴重傷勢，後續詳細傷勢則有待更新。