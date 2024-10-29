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NBA美國職籃達拉斯獨行俠今（29）日在主場迎戰猶他爵士，獨行俠此戰靠著Kyrie Irving攻下全隊最高23分，並附帶6籃板9助攻帶領之下，終場就以110：102擊敗爵士，順利收下本季第2勝。，就連一旁的獨行俠球員P. J. Washington也看傻，畫面相當觸目驚心，Hendricks後續也立刻被擔架給抬出。根據美媒報導，本場獨行俠在主場迎戰爵士隊的比賽，在比賽第三節進行到 剩下5分59秒時，當下Hendricks也不得不被擔架抬出球場，而他的隊友們在見到這樣的情況後，情緒相當激動，Taylor Hendricks過去是在2023年選秀大會上，以首輪第9順位被猶他爵士給選中，現在正進入他作為爵士球員的第2年，未來性備受期待，