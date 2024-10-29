我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝人馬國畢2013年沉迷職棒簽賭，欠下新台幣5000萬元的巨額債務，甚至因此失去婚姻。（圖／NOWnews資料照）

▲汪建民告別式上，演藝圈友人陸續致意，馬國畢卻沒有到場。（圖／NOWnews攝影中心）

藝人馬國畢2013年沉迷職棒簽賭，欠下新台幣5000萬元的巨額債務，甚至因此失去婚姻，為了還債，他除了上通告外，還開起Uber、當搬家工人、在印刷廠當業務，身兼多職，如今已經剩下600多萬要還，然而先前好友汪建民過世，外傳他為了躲避債主而缺席對方的告別式，甚至被債主指還款不積極，對此，馬國畢也否認消息。據《鏡週刊》報導，有消息指出，馬國畢被債主要求「積極還錢」，會缺席汪建民告別式就是為了躲債主，然而馬國畢本人否認此說法，坦言自己很努力在賺錢，「我欠下的錢都是跟朋友借的，與汪建民的債主（地下錢莊）完全沒有重疊。」他一直都很積極接工作還債，但演藝圈的環境大不如前，他才會選擇兼職的方式來增加收入。馬國畢最近也開始幫忙藝人洪毛的副業拍短影音，每個月可以賺到2、30萬元，儘管乍看賺不少，但除了基本的生活開銷，其他錢他都拿去還債了。由於8月馬國畢才被目擊在林口當搬家工人，對此，他也解釋，這是去朋友的家具公司幫忙搬貨，對方缺人他就去賺外快，直言就是體力活，並不困難，「出去一趟車大概1千多元。」馬國畢8月底才發現感謝大家對他的鼓勵，正向表示現階段的他只想把握每天能賺錢的機會，「真心希望不要再有人跟我犯一樣的錯誤！（還債的日子是非常痛苦的）。」當時他許願自己能夠早日無債一身輕，感謝每位貴人幫忙的同時，也強調自己會更加努力，「祝福每一位都能閤家健康平安幸福快樂每一天！」引來不少粉絲、好友為他加油打氣。