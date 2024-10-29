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民眾黨今（29）日公布委託「全真民調」進行的司法調查，除了柯文哲遭「押人取供」的部分之外，另也針對憲法法庭釋憲門檻是否調高進行調查。與會學者賴祥蔚指出，有超過6成民意支持提高釋憲門檻，「連民進黨支持者都有超過6成表達贊同」，顯見台灣民眾已有共識，未來立委可迅速修法呼應民意。民眾黨今天召開民調發布會，針對憲法法庭釋憲門檻部分，是否認同「憲法法庭開庭審理案件，需要明定大法官最低參與人數」？有63.2%表示贊同，18.6%不贊同；「宣告法律違憲的門檻，應該從出席大法官過半數同意，提高至出席大法官三分之二同意」是否認同？也有高達68.7%贊成，21.8%不贊成。與會學者、台藝大廣電系教授賴祥蔚分析，從政黨支持傾向的交叉分析來看，「這兩題連民進黨支持者都有超過6成表達贊同，顯然台灣民眾對大法官釋憲已經有共識看法，就是門檻提高。」賴祥蔚並藉此反推，認為這顯示民中對大法官先前的釋憲有所疑慮。雖不能過度推論，但賴祥蔚說，從這次結果來看，民眾對提高釋憲門檻已經表態，「是未來立法院立委們可迅速修法呼應民意的地方。」他也提到民調另一個數據是，國人對司法公正性沒有信心、以及不同意司法公正的竟然都超過6成，令人觸目驚心，「顯示在民眾心目中，我們的司法似乎已經變成一種工具。」這份民調是由民眾黨智庫及政策會委託全真民調進行，訪問對象是全國22縣市，年滿20歲之民眾；抽樣方法為市話以中華電信市內號碼簿為母體清冊，抽出後的電話號碼再尾數兩位數隨機撥出；手機以行動通信網路業務用戶號碼核配現況資料產生前五碼，再加上隨機產生之後五碼。有效樣本：1076份（市話：756份；手機：320份），在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.99%之間。其中教育程度採用多重反覆加權。