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民眾黨立院黨團主任陳智菡和黨副秘書長許甫昨天接受專訪談論黨主席柯文哲的京華城案，時事評論員吳靜怡昨天在《新台灣加油》表示，陳智菡現在是在為自己進行「工作保衛戰」，畢竟一個月薪水20萬元，但她若真的覺得自己是核心，她應該好好解釋基隆市長謝國樑的2百萬元。柯文哲的秘書「橘子」許芷瑜被外界認為是柯的「大帳房」，目前因滯留日本而遭通緝；吳靜怡說，陳智菡和許甫昨天在專訪特別塑造橘子是邊角人物，在她看來前競總財務長李文宗才是大帳房，而橘子若真的只是遞茶水的普通邊角人物，那為什麼不回台？「是不是遞的是不平凡的東西才不敢回來？」吳靜怡說，陳智菡最近不只爆料冷錢包，或代表柯家人發言，昨天開始到自媒體接受訪問，表示她現在在工作保衛戰，畢竟她一個月領20萬元，但她認為陳智菡若覺得自己是核心幕僚，應該好好解釋謝國樑的2百萬在哪，還有民眾黨那些浮報、重複的薪資、人頭帳戶都處理完了嗎？陳智菡應該面對她該面對的問題。吳靜怡說，民眾黨立委黃國昌曾說柯文哲說自己可以被犧牲，現在民眾黨好像就大大方方要犧牲柯文哲，一下說有冷錢包，一下說有210萬，「我看柯文哲真的不用回來了」。