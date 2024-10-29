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▲民眾黨不分區立委黃珊珊點名14人也有收，還包括國民黨。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）

民眾黨主席柯文哲陷入京華城弊案，根據週刊報導，民眾黨不分區立委黃珊珊曾收取威京集團的人頭政治獻金，也曾參與柯文哲為京華城喬容積率的便當會等。黃珊珊稍早則回擊，點名威京集團所屬的中華工程子公司中工機械也曾捐款給14位藍綠營人士，名單中還驚見國民黨。對此，國民黨回應，「本黨政治獻金皆依政治獻金法等相關法律規定辦理並申報」。今天週刊報導，沈慶京2020年與柯文哲密會，確認京華城容積率保底560％並往672％方向走後，就讓7位員工匯款210萬元給民眾黨當政治獻金，而黃珊珊2018年參選市議員時，也曾收受威京集團所屬的中華工程子公司中工機械20萬元政治獻金，此外2022年至2024年縣市長選舉與總統大選期間，中工也曾拆18筆、捐80萬2,000元給柯文哲、黃珊珊、邱臣遠及陳琬惠等人，其中黃珊珊收到2次共10萬元。稍早黃珊珊透過臉書發聲明反擊，中工機械除107年選舉曾有政治獻金給游顥、黃敬平、王欣儀、秦慧珠、耿葳、張斯綱、黃珊珊、戴錫欽、林姿妙以外，在109年選舉中，亦有政治獻金給邱議瑩、陳麗娜、黃柏霖、江永昌及沈智慧之紀錄。「同樣，任何個人捐款至政治獻金專戶，亦都如實公開申報，絕無任何不法。」其中黃珊珊貼出收中工機械股份有限公司政治獻金對象，還包含國民黨收兩筆50萬元，合計100萬元。對此，國民黨回應，「本黨政治獻金皆依政治獻金法等相關法律規定辦理並申報」。