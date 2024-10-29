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▲受到東側及北側太平洋高壓持續增強影響，康芮颱風路徑有偏西且略偏南移動的趨勢。（圖／翻攝自中央氣象署）

▲康芮颱風7級風暴風圈將在凌晨開始接觸陸地，白天起風雨會越來越明顯，以宜蘭、花蓮、台東、屏東4地首當其衝，因為風力太強而停班停課的機率較高。（圖／中央氣象署提供）

康芮颱風今（29）日凌晨增強為中颱，路徑有偏西且略偏南移動的趨勢。氣象專家賈新興預估，今晚就可能發布海上颱風警報，，但好消息是颱風走得很快，周五就會漸漸離開台灣，風雨影響也會跟著減緩。賈新興表示，綜合歐洲模式及各AI模式預測均顯示，受到東側及北側太平洋高壓持續增強影響，康芮颱風路徑有偏西且略偏南移動的趨勢，要持續關注今明兩日太平洋高壓勢力的變化。而根據今日清晨2時的資料預估，今晚有發布海上颱風警報的機率，明日傍晚有發布陸警的機率，周四晚間康芮颱風中心可能就會登陸花東交界至恆春一帶。賈新興指出，明日受到康芮颱風外圍環流影響，新竹以北以及宜花地區有局部雨，午後中南部山區、台東及屏東也轉有局部雨。周四至周五全台各地有雨，其中宜花東及屏東山區有局部較大雨勢發生的機率，周五傍晚起各地轉為零星短暫雨。賈新興透露，康芮颱風對台灣的影響在周四最為明顯，7級風暴風圈將在凌晨開始接觸陸地，白天起風雨會越來越明顯，以宜蘭、花蓮、台東、屏東4地首當其衝，因為風力太強而停班停課的機率較高。但好消息是颱風走得很快，周五就會漸漸離開台灣，雨勢到傍晚變得和緩，周六、周日水氣明顯減少。