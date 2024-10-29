立法院三讀通過《立法院職權行使法》修正案，多數條文都遭宣告違憲。民進黨大老、前立委林濁水說，大法官判決古怪之處，所在多有，不經意又發現一項，台灣的行政院長經總統提名、不需立法院同意，台灣已偏向總統制，因此需要國會制衡，但大法官卻限縮國會調查權，這到底是什麼詭譎的制度？
林濁水說，大一政治學或大一《憲法》學，會學到內閣制國會調查權雖然比台灣強大多多，但是相對不常用，而總統制例如美國，國會調查權必須更加強大而常用，否則不足以制衡強勢總統，並完全違背了有限政府，權力分立制衡的民主憲政架構，非常危險 。
林濁水說，2016年在立法院行使大法官同意權時，當時有好幾位被提名人都強調總統直選，並廢了閣揆同意權後，我國已經是總統制了。「既然如此，為了體制健全，今天他們理當像他們在學校教書時，教學生的配套邏輯，積極支持修法強化立法院聽證調查權的才對；不料他們卻齊力主張徹底掏空聽證調查權的判決。」
林濁水說，這些大法官是突然改變立場，換到支持內閣制嗎？當然不是，那麼他們到底發明了什麼不為人知的詭異怪制，並借憲法判決努力推動？太詭譎了。
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林濁水說，2016年在立法院行使大法官同意權時，當時有好幾位被提名人都強調總統直選，並廢了閣揆同意權後，我國已經是總統制了。「既然如此，為了體制健全，今天他們理當像他們在學校教書時，教學生的配套邏輯，積極支持修法強化立法院聽證調查權的才對；不料他們卻齊力主張徹底掏空聽證調查權的判決。」
林濁水說，這些大法官是突然改變立場，換到支持內閣制嗎？當然不是，那麼他們到底發明了什麼不為人知的詭異怪制，並借憲法判決努力推動？太詭譎了。