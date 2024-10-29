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針對憲法法庭上週五判決國會改革法案核心條文違憲，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（29）日表示，這次憲法法庭沒有宣告立委調查權跟聽證程序違憲，因此他要求設立的國發基金投資弊案的調查委員會，會依照「大法官設定的遊戲規則」舉行聽證程序，讓全國人民看看，受邀的人愛來不來、滿口謊話也沒關係是什麼樣子。黃國昌今出席民眾黨民調記者會，會中公布超過6成民意支持提高釋憲門檻。黃國昌指出，這次憲法法庭沒有宣告聽證程序違憲，因此民眾黨之前針對國發基金的投資弊案要求立院成立的調查委員會，會繼續往前邁進，舉行聽證。黃國昌嗆聲，到時候要讓全台灣人民看一看，依照大法官設立的規則，受邀者愛來不來也沒關係、來了以後不提資料也沒關係、來了以後滿口謊話、胡說八道也不會有任何處罰。「這樣具有中華民國憲法法學美感的調查委員會，我們會實際操作一次給全國人民看，舉行下去看最後結果會是什麼。」至於國民黨團表示不願配合「綠色大法官」修法，以及藍委賴士葆提案修《公投法》公投釋憲結果等議題，黃國昌則強調，中國國民黨是一個自主的政黨，黨團做什麼決定只能表示尊重。對民眾黨來講，就是該做的還是會做。至於個別立委提案他也都尊重，「我向來習慣法條我都要看白紙黑字啦，看白紙黑字才清楚。透過媒體轉述、沒有不敬的意思，有時候總是不是很精準。」