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美國聯準會於9月啟動降息，未來全球經濟有3大可能走向，其中處於「不及金髮經濟，但偏向樂觀的不著陸」的機會較高，專家表示，淺降息反成投資定心丸，投資人應抓住股債回檔機會，分批布局長線投資。全球央行政策轉向寬鬆初期，成熟市場除日本因結束通縮，利率正常化以外，美國、歐元區、英國已正式進入降息周期，隨著通膨受控、經濟疲弱，歐央可能加快降息步伐，中國、韓國均加入貨幣寬鬆行列。中租基金平台總經理蘇皓毅分析，未來經濟走向有3大情境，若是「樂觀情境」，全球央行溫和降息，通膨不會死灰復燃，經濟軟著陸或不著陸；若是「悲觀情境」，各國央行會看到愈來愈多的潛在風險，貨幣政策持續寬鬆，但因政策滯後，進入輕度衰退；若是「捲土重來情境」，經濟將重新加速，但通膨隨後捲土重來。蘇皓毅認為未來全球經濟走向應該是處於不及金髮經濟，但偏向樂觀的不著陸情境。在這種情況下，股票與固定收益仍有所表現，投資人應抓住股債回檔機會，分批布局長線投資，針對未來通膨是否捲土重來，仍需保持警覺。當聯準會走逐步降息或淺降息的路徑，股市多以正面回應。而快速週期降息，往往反映經濟惡化快速，股市有陷入空頭可能。目前製造業ISM指數等數據仍偏弱，根據歷史經驗，降息往往會反映在未來半年ISM製造業訂單回升，進而推升美股動能，因此，預期中的淺降息將是達成軟著陸的重要理由，可視為實體經濟的推動力。蘇皓毅指出，就美國本身而言，美國經濟在實現成長和就業，以及控制通膨方面表現出色，並沒有導致經濟陷入停滯或衰退。以產業角度來看，AI應用才開始第二年，正如火如荼帶動多個產業發展，包含上游晶片、應用軟體、電力設備乃至REITs等，也將由生成式AI逐步擴展至邊緣AI。對比1995年起的網路發展，AI發展還談不上泡沫，與1982年以來的4次美國經濟循環相比，當前的經濟擴張仍然相對年輕Ｍ與其他國家相比，基於AI、超級運算和生物技術等的科學創新，令美國生產力提升且吸引外資流入，成為最大的外國直接投資目的地。