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▲蔡瑞雪和孫麥傑郎才女貌，如今分手讓粉絲惋惜。（圖／蔡瑞雪IG）

蔡瑞雪去年11月和富二代DJ孫麥傑熱戀，今年7月被爆出分手，當時兩人都說沒有，沒想到今（29）日蔡瑞雪在IG限時動態證實已經分手，「我們分手了，謝謝大家的關心。」並標記男方的帳號。蔡瑞雪今在IG限動發分手文，「我們分手了，謝謝大家的關心。」並標記男方的帳號，讓粉絲震驚不已，事實上兩人去年11月認愛後就愛得大方，但卻頻傳出分手，還曾傳出孫家並不喜歡蔡瑞雪，讓她沒機會嫁進豪門。而消息一出，孫麥傑護愛發聲，「我們很好。」蔡瑞雪也在限時動態發文回應，「我從來都沒有過豪門夢，實際情況也不像新聞報導的那樣，我們很好。平凡簡單的日子就很幸福了，希望大家不要用金錢去衡量人。」34歲的孫麥傑來頭不小，白天當廣告公司高層，晚上當DJ，也是微風代言人，和王大陸、柯震東是從小玩到大的麻吉，是人生勝利組。