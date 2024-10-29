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憲法法庭上週五宣判國會改革法案核心條文違憲，再掀朝野衝突。民進黨籍司法及法制委員會召委鍾佳濱擬在31日召開公聽會，但因國民黨團總召傅崐萁拒絕簽名，被指害公聽會無法舉行。對此紛爭，民眾黨團總召黃國昌今（29）日爆料，他之所以會簽名贊成舉辦公聽會，是因為鍾佳濱說謊騙人。黃國昌今指出，他尊重國民黨團總召傅崐萁的看法，每個黨團都是獨立自主運作。黃國昌並還原當初他簽名同意舉辦公聽會的過程，是上週五立法院院會，鍾佳濱跑去找他說要辦公聽會，還說其他黨團都已經同意了，民眾黨團是否也同意？黃國昌說，既然大家都同意，公聽會看起來也不是什麼壞事，於是他就簽字了。後來才知道，原來鍾佳濱是騙他的，因此他直接告訴鍾佳濱：「我這個人只會給你騙一次，你以後不要再拿東西給我簽！」黃國昌今更砲轟鍾佳濱，堂堂立委竟然用騙的，「你幾歲了？小孩子喔？丟人現眼！」