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▲康芮颱風週三開始影響台灣，預計週四整個台灣都會籠罩在暴風圈內。（圖／翻攝氣象署官網）

▲氣象署提醒週三颱風接近，週四、週五會是颱風影響最明顯的時間。（圖／氣象署提供）

▲中颱康芮29日8時以每小時20公里速度，向西北進行，七級風平均暴風半徑達 250 公里。（圖／翻攝自中央氣象署）

康芮颱風（國際命名：KONG-REY）在今（29）天凌晨增強為中度颱風，且不排除會往強颱發展。預計今會接近台灣東南方外海，最快今傍晚發布海上颱風警報，明（30）日預計發布陸警，週四（10/31）台灣會籠罩在暴風圈中。是否有可能會「停班停課」，中央氣象署預報員朱美霖向《NOWnews》表示，週四雨量預估東部已經是「豪雨」以上等級，在氣象條件上已經達標，但是否停班停課，還是必須由縣市權責單位，綜合評估其他的條件決定。康芮颱風來勢洶洶，週三開始台灣就會受到颱風外圍環流影響，北部、東北部地區有短暫陣雨，其中大臺北、宜蘭有局部大雨發生的機率，花蓮及臺東也有局部短暫陣雨，預計週四整個台灣都會進入暴風圈內，從目前的下雨趨勢來看東半部呈現紫爆的狀況。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條，停班停課的標準包括：若颱風暴風半徑在4小時內經過的地區，平均風力達7級或陣風達10級以上。山區降雨量達200毫米，平地350毫米，或不分地區達350毫米以上。即使風、雨量未達標準，但因受地形影響導致交通、水電供應中斷，也可能宣布停班停課。朱美霖預報員從氣象分析，目前預測週四東半部有「豪雨以上」等級，在氣象上的條件上面是已經有可能到大豪雨，符合標準，北部、南部目前是局部豪雨，所以還不一定有這麼大雨量，除非路徑偏南，南部的雨量會較大。豪雨等級就是連續24小時，降雨達200 mm，而大豪雨為350 mm，超大豪雨則會是500 mm，預報如果講說「豪雨以上」，可能會有大豪雨等級，或是超大豪雨等級的降雨，就符合停班停課的氣候要素。而台灣各縣市雨量預估，會在「陸警」發布後2小時左右提供， 供縣市權責單位研議停班停課。🟡中央氣象署雨勢預測標準❗超大豪雨：500mm/24h 以上雨量❗大豪雨：350mm/24h 以上或 200mm/3h 以上雨量❗豪雨：200mm/24h 以上或 100mm/3h 以上雨量❗大雨：80mm/24h 以上或 40mm/h 以上雨量康芮颱風預估影響台灣最明顯的時間在明（30）天晚上到週四（10/31），目前還是在中颱還沒有到上限，預估這段期間都為維持中颱上限，可能在被陸地破壞之前，都是中颱等級。同時也觀察到東北季風明天減弱，朱美霖預報員表示，目前看起來沒有比較強的北方系統下來跟康芮颱風交互作用，週四、週五的降雨比較像是颱風本身的環流影響，應該不會出現令人擔憂的共伴效應。