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▲由於秋季台灣附近大氣環境偏向吹東北風，雖然週三起到週五（10/30~11/1）東北風稍微減弱，可以感受到低溫略微回升一些，但颱風逆時針環流與東北風交互作用下很容易「長頭髮」，也就是生成類似共伴效應的厚實雨帶，正好與北部、東半部山區地形產生交互作用，劇烈雨勢恐怕會持續1天半左右。（圖／中央氣象署）

▲氣象署提醒週三颱風接近，週四、週五會是颱風影響最明顯的時間。（圖／氣象署提供）

第21號颱風康芮（KONG-REY）今（29）日已增強為中度颱風，並且續逼近台灣陸地，從衛星雲圖可以看得出來明顯的颱風眼已經逐漸長出來，強度還在快速發展中。據中央氣象署最新預測資訊，颱風中心從台東以南地區登陸機率相當高，且幾乎全台各縣市未來120小時受到暴風圈侵襲機率高達9成以上。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，康芮颱風強度還在持續發展中，不僅接近台灣時達到巔峰，強度逼近中颱上限甚至達到強烈颱風等級，最需要擔心的，除了颱風中心登陸區域恐帶來17級以上的「毀滅性強風」，更可能因為颱風環流與東北季風交互作用，加上地形因素影響，導致康芮颱風，也就是，將為迎風面的北部、東半部地區帶來劇烈降雨，尤其「務必要特別小心！」吳德榮指出，康芮颱風在接近台灣過程中，洋面的環境相當適合發展，預期在接近台灣之前還有猛爆且快速成長的空間。這會導致颱風中心眼牆附近的風雨會相當驚人，很有可能出現17級甚至以上的瞬間陣風，以這樣的風力預估來看，已經等同於美國標準的「毀滅性強風」（Devastate Winds），如同先前山陀兒颱風帶來的劇烈災情。以現有資料來看，康芮颱風中心登陸區以「台東以南」範圍機率最高，包括台東、恆春半島等地區都要嚴防強風威脅。除此之外，由於秋季台灣附近大氣環境偏向吹東北風，雖然週三起到週五（10/30~11/1）東北風稍微減弱，可以感受到低溫略微回升一些，但颱風逆時針環流與東北風交互作用下很容易「長頭髮」，也就是生成類似共伴效應的厚實雨帶，正好與北部、東半部山區地形產生交互作用，劇烈雨勢恐怕會持續1天半左右。保守估計，北部、東半部山區總雨量至少800毫米以上，由於降雨時間集中在36到48小時內，這樣的雨勢相當令人憂心，恐造成災情。吳德榮提醒，類似這種「長頭髮」的颱風，主要降雨區域並不一定會在颱風暴風圈通過的範圍，反而要注意的是大氣環境與地形交互作用產生的劇烈降雨，因此就算不在颱風眼牆掃過的區域，例如北部、東半部地區，雨勢甚至比颱風本身帶來的更大，出現超大豪雨機率很高，一樣要注意釀災。