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民眾黨立委黃珊珊被週刊報導曾與威京集團總裁沈慶京密會，且涉收威京集團政治獻金，黃珊珊發布聲明反擊，並點名其他13名藍綠政治人物及國民黨也有收受；民進黨台北市議員簡舒培表示，黃珊珊不要急了就潑髒水，其他人沒有給沈慶京容積獎勵，不要把其他人拉下水，「見笑轉受氣」。簡舒培說，正如黃珊珊所說的政治獻金都公開在政治獻金的網站上，大家現在要問的是，黃珊珊身為台北市副市長，在京華城爭取容積獎勵的這件事情上，是可以做行政裁量建議的人，黃珊珊到底為什麼跟沈慶京私下見面？到底建議柯文哲什麼？後來收受中工的政治獻金，到底有沒有對價？簡舒培批，黃珊珊不要把其他的人拉下水，因為其他人都沒有權力給沈慶京京華城20%容獎，而且2019年10月黃珊珊上任副市長後，柯文哲對京華城容積的態度就一改往常，從過去的拒絕變成後來的主動配合，這個態度的轉變是否跟黃珊珊有關係？簡舒培呼籲黃珊珊講清楚、說明白，「不要急，不要見笑轉受氣」，真金不怕火煉，沒有的事情不怕檢驗，有的事情，怎麼躲都躲不過。