康芮颱風今（29）日凌晨增強為中颱，並挑戰強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇」透露，康芮颱風暴風半徑至少300公里，沒意外會是今年範圍最廣、最大隻的颱風，算是相當少見。康芮暴風圈明日晚間就會先接觸台東及屏東陸地，隨後各地都會進入暴風圈內，宜蘭、花蓮、台東及北海岸、南部地區、中部山區是颱風核心侵襲最前線。
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，根據氣象署最新預測路徑，康芮颱風仍然維持登陸台灣機率最高，但確切登陸點仍要視未來48小時，偏北分量多寡而定。而康芮颱風目前持續增強中，抵達台灣時，將會是一個又強、又大的颱風，強度至少中颱上限，並挑戰強烈颱風，暴風半徑至少300公里，沒意外會是今年範圍最廣、最大隻的颱風，「也算是相當少見。」
康芮颱風預計周四下午至傍晚間登陸台灣，周四晚間至周五凌晨穿越台灣上空，進入台灣海峽後速度短暫放慢開始轉彎，並於周五下午加速離開，強度也會快速減弱。目前颱風路徑大致明朗，「這次台灣躲不掉了」，差異只在於直接登陸，或擦過台灣南端後進入台灣海峽，這部分仍須視太平洋高壓勢力而定，未來30小時將是關鍵。
而康芮颱風暴風圈還在擴大，因此影響台灣時間會稍微提早，預計明日晚間就會先接觸台東及屏東陸地，隨後各地都會進入暴風圈內。「無論颱風怎麼走，因為北方有冷高壓存在，氣壓梯度相當密集，西部地區風勢會特別強勁。」
宜蘭、花蓮、台東及北海岸、南部地區、中部山區是颱風核心侵襲最前線，風雨將最猛烈，全台灣都要以最高規格來防範這次的威脅，「就算最後中心走恆春近海，全台沿海強風還是很有感，東部、恆春、南部、北基風雨影響最大，但時程有別。」另外若康芮颱風是擦過恆春才北上，少了中央山脈大肆破壞，對南部來說威脅會更加嚴重，會是另一個觀察重點。
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康芮颱風預計周四下午至傍晚間登陸台灣，周四晚間至周五凌晨穿越台灣上空，進入台灣海峽後速度短暫放慢開始轉彎，並於周五下午加速離開，強度也會快速減弱。目前颱風路徑大致明朗，「這次台灣躲不掉了」，差異只在於直接登陸，或擦過台灣南端後進入台灣海峽，這部分仍須視太平洋高壓勢力而定，未來30小時將是關鍵。
而康芮颱風暴風圈還在擴大，因此影響台灣時間會稍微提早，預計明日晚間就會先接觸台東及屏東陸地，隨後各地都會進入暴風圈內。「無論颱風怎麼走，因為北方有冷高壓存在，氣壓梯度相當密集，西部地區風勢會特別強勁。」
宜蘭、花蓮、台東及北海岸、南部地區、中部山區是颱風核心侵襲最前線，風雨將最猛烈，全台灣都要以最高規格來防範這次的威脅，「就算最後中心走恆春近海，全台沿海強風還是很有感，東部、恆春、南部、北基風雨影響最大，但時程有別。」另外若康芮颱風是擦過恆春才北上，少了中央山脈大肆破壞，對南部來說威脅會更加嚴重，會是另一個觀察重點。
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