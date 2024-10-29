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▲由於秋季台灣附近大氣環境偏向吹東北風，雖然週三起到週五（10/30~11/1）東北風稍微減弱，可以感受到低溫略微回升一些，但颱風逆時針環流與東北風交互作用下很容易「長頭髮」，也就是生成類似共伴效應的厚實雨帶，正好與北部、東半部山區地形產生交互作用，劇烈雨勢恐怕會持續1天半左右。（圖／中央氣象署）

▲第21號颱風康芮（Kong-Rey）今（29）日已增強為中度颱風，並且續逼近台灣陸地，從衛星雲圖可以看得出來颱風眼已經逐漸長出來，強度還在快速發展中。（圖／翻攝NCDR）

康芮颱風（KONG-REY）目前已經增強為中颱，持續朝西北方向移動逼近台灣。今（29）日上午8點各國最新預測路徑也正式整合，皆認為康芮颱風會從台灣東部登陸。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」也曬出最新底層微波掃描，證實康芮颱風「渾厚大眼已出現」。據國家災害防救科技中心(NCDR) 今（29）日上午公布的康芮颱風各國路徑預測中，包含我國中央氣象局、美國海軍、日本氣象廳、香港天文台、中國氣象局等單位，皆一致認定康芮颱風將在10月31日從台灣東部登陸。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」也補充，「過去幾天颱風北側對流相對貧弱，如今環境轉佳」，從最新底層微波掃描，更可看到康芮已經出現一顆渾厚的大眼，北側對流也獲得改善，高層雲圖上風眼隱現。而根據中央氣象署最新預測，康芮暴風圈有機會擴大至300公里，將可能成為今年首個達到300公里暴風圈的颱風。觀氣象看天氣也認為，「廣闊的風場加上厚實的眼壁，預計將以中颱上限-強颱下限強度侵襲台灣」。觀氣象看天氣也提醒，10月30日（週三）康芮颱風暴風圈移入近海，北部、東北部率先出現降雨 各海域風浪加大。到了10月31日（週四）康芮颱風暴風圈逐漸籠罩全台，全台各地強風豪雨、各海域風浪兇猛。隨後在11月1日（週五），康芮颱風位置將移動至台灣海峽，上半天台灣西部風雨仍明顯，到了下半天就會趨緩。