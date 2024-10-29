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▲蘇慧倫也在社群網站上發文，表示為了所有人的安全，演出先取消，期待再相遇。（圖／蘇慧倫臉書）

「五月天」本週末本來要舉辦《2024 Just Love It ! 一路向東》演唱會，從高雄一直唱到花蓮，期待振興當地的觀光，也邀得劉若英、蘇慧倫、告五人、麋先生、丁噹等助陣，不料康芮颱風來襲，氣象預報花蓮就在最容易因風雨而停班、停課的地區之內，因此「五月天」所屬的相信音樂已宣告《一路向東》演出延期，新的日期待決定後儘速公告。劉若英和蘇慧倫都在社群網站上除了轉發延期公告外，也抒發個人的心聲。劉若英寫道：「希望大家都能平安，好想去美麗的花蓮唱歌喔。」蘇慧倫則是寫著：「期待再相遇的那一天。」今年花蓮因為受到地震和風災的衝擊，觀光大受打擊，甚至在4至6月住房率只有1至2成，「五月天」決定邀請劉若英、蘇慧倫等樂壇好友一起共襄盛舉，從高雄唱到花蓮，希望藉此刺激大家前往當地觀光、聽歌，演出不但門票免費，有關單位也祭出訂房補助優惠，原本是民眾期待的盛事，不料颱風將一切都打亂，現在旅宿業者面對退房事宜，不禁嘆道：「今年還能更慘嗎？」劉若英之前巡演至上海，「五月天」阿信特以嘉賓身分來助陣，這回《一路向東》演出，換她來加入以「五月天」為主體的陣容，本來也充滿期待，無奈天候不能配合，她在社群網站上寫道：「這幾天一直看著天氣預報，一直祈禱可以如約而至，可惜，評估還是安全第一。但是我們，一定再相約，希望大家都能平安、平安、平安，記得我們都互相報個平安。好想去美麗的花蓮唱歌喔，好想。」而蘇慧倫在社群網站轉貼了演唱延期的公告後寫著：「為了保護所有的觀眾以及工作人員的安全，11/1-11/3的演出先取消，辛苦大家了，期待再相遇的那一天」這次的表演，相信音樂甚至在臉書粉絲頁上分享花蓮的美食地圖，就是希望可以讓全台各地遊客們再次感受到當地的美好，可惜現在只能延期，所有最新訊息，可以在該公司的官方社群網站上查詢。