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MLB美國職棒世界大賽G3，紐約洋基今（29）日回到主場迎戰洛杉磯道奇，系列賽賽前陷入0：2落後的條紋軍團，此戰團隊打擊仍舊出現熄火狀況，總是欠缺適時攻勢，只在9局下2出局靠著Alex Verdugo的一發2分砲得到分數，終場就以2：4不敵道奇，系列賽陷入0：3的絕對落後。而此戰洋基重砲「法官」Aaron Judge表現持續低迷，單場3個打數沒有敲出安打，也成為球隊輸球關鍵之一，賽洋基當家強打「法官」Aaron Judge本季例行賽繳出58轟、打擊率高達0.322的亮眼成績單，相當有機會奪下美聯MVP。未料來到萬眾矚目的世界大賽舞台，Aaron Judge不但已以為傲的長打能力，未能在如此重要的舞台上發揮，就連本壘板紀律都出現問題，，世界大賽至今3場比賽，個人12個打數僅敲出1支安打，打擊率一路下探至僅剩0.083。賽後洋基總教練Aaron Boone談到Aaron Judge如今世界大賽的低迷表現，他則表示：「，我希望球隊能夠擺脫現在這樣的局面。」而在過去的119次世界大賽當中，沒有任何一支球隊，能夠在0：3的絕對落後情況下連贏4場奪冠，Boone對此則喊話：「現在我們的目標是一場一場來，試著贏下每一場比賽。」