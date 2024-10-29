泡麵因為具有便宜且方便的特性，成為不少人三餐及宵夜的首選，最近康芮颱風即將到來，屆時超市、超商泡麵又將出現搶購潮。而說到台灣泡麵，歷史悠久的經典款數也數不完，像是「統一肉燥麵」、「維力炸醬麵」、「來一客」等，不過近日就有網友討論「隨緣這麼冷門的泡麵超商怎麼進這麼多」，貼文引起廣大迴響，不少老饕感到意外，隨緣泡麵系列竟然會被嫌冷門。
一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11新品共享區」貼文指出「這冷門的泡麵也進太多....」只見貼出的照片，該網友所說的冷門泡麵是「隨緣椎茸味湯麵」，貨量多到連隔壁的統一麵系列位置也不放過，即便標價牌都沒拆下來，隨緣泡麵仍然佔據5個排面之多。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你傻傻的，這款泡麵湯頭很讚的」、「竟然會有人說隨緣是冷門泡麵，太驚訝了」、「隨緣的泡麵大多都很好吃的哦。而且也不冷門」、「這個不是冷門泡麵啦！只是你沒有買過而已」、「隨緣請買魷魚羹麵超級好吃」、「這個超級好吃捏！店內賣最好其中一系列就是隨緣喔！不是冷門泡麵啦！」
隨緣泡麵已經開賣27年歷史！熱愛者回購百次以上
事實上，網友提到的這碗「隨緣泡麵」，其實是「味丹企業」在1993年的時候所創立的速食品牌，原本一開始主打速食泡麵為主，到近幾年素食主義崛起，開始發展調理包、火鍋湯底、植物肉包、植物肉水餃等產品，就是跟味味A排骨雞麵、味味一品系列、雙響泡泡麵系列同家公司出產的。
雖然以前較少聽到「隨緣泡麵」，但近幾年隨緣泡麵可以說是有爆紅的情況，雖然銷量還是沒有葷食泡麵厲害，但隨緣泡麵系列力求「葷食素食化」，近幾年有許多泡麵口味，讓許多吃素的民眾，也能夠享用多樣化口味的泡麵，很多人吃過之後都對素食泡麵改觀，甚至有人已經回購百次以上，隨便上網都能找到實際開箱的影片及文章。
隨緣泡麵價格親民！真實試吃心得推薦85分
至於隨緣泡麵的價格其實還算親民，以該網友在通路超商看到的這碗「隨緣椎茸味湯麵」是25元，在網購平台上可以買到整箱249元，平均一碗大約只要20元，不少人都直接買整箱當成家中儲糧的常備品，在網購平台都是破千箱在販售；而如果是買袋裝的話，最低價79元，等於單包約16元，銷售量更是破萬袋，顯見隨緣泡麵人氣還是挺高。
《NOWnews》記者目前隨緣泡麵系列，已經吃過「素肉骨茶湯麵」、「素魷魚羹麵」、「椎茸味湯麵」三款，麵體部分表現中規中矩，不過隨緣泡麵在湯頭上的表現確實不錯，如果是冷冷的冬天或是去露營時來上一碗，感覺一定非常讚！本身最偏愛「素肉骨茶湯麵」，湯頭甚至超越許多葷食肉骨茶泡麵，整體推薦分數可以給到85分，是會回購的泡麵系列！如果是葷食者的讀者，下次苦惱要吃什麼泡麵時，也不妨可以先吃看看碗裝的隨緣泡麵，也許會讓你對素食泡麵有不同的見解哦！
🟡味丹「隨緣泡麵」系列口味、價格一覽
📍袋裝口味：素魷魚羹麵/鮮蔬百匯/素肉骨茶/麻辣燙湯麵/韓式泡菜
📍杯裝口味：椎茸之味湯麵/麻辣燙湯麵
📍碗裝口味：泰式酸辣/塔香豬肉拌麵/椒香豆腐豬肉麵/鮮蔬百匯/沙茶豆腐湯麵/紅燒燉菇湯麵
📍網購價格：袋裝5入平均售價79元/杯裝平均售價20元/碗裝平均售價27元至32元
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「你傻傻的，這款泡麵湯頭很讚的」、「竟然會有人說隨緣是冷門泡麵，太驚訝了」、「隨緣的泡麵大多都很好吃的哦。而且也不冷門」、「這個不是冷門泡麵啦！只是你沒有買過而已」、「隨緣請買魷魚羹麵超級好吃」、「這個超級好吃捏！店內賣最好其中一系列就是隨緣喔！不是冷門泡麵啦！」
隨緣泡麵已經開賣27年歷史！熱愛者回購百次以上
事實上，網友提到的這碗「隨緣泡麵」，其實是「味丹企業」在1993年的時候所創立的速食品牌，原本一開始主打速食泡麵為主，到近幾年素食主義崛起，開始發展調理包、火鍋湯底、植物肉包、植物肉水餃等產品，就是跟味味A排骨雞麵、味味一品系列、雙響泡泡麵系列同家公司出產的。
雖然以前較少聽到「隨緣泡麵」，但近幾年隨緣泡麵可以說是有爆紅的情況，雖然銷量還是沒有葷食泡麵厲害，但隨緣泡麵系列力求「葷食素食化」，近幾年有許多泡麵口味，讓許多吃素的民眾，也能夠享用多樣化口味的泡麵，很多人吃過之後都對素食泡麵改觀，甚至有人已經回購百次以上，隨便上網都能找到實際開箱的影片及文章。
隨緣泡麵價格親民！真實試吃心得推薦85分
至於隨緣泡麵的價格其實還算親民，以該網友在通路超商看到的這碗「隨緣椎茸味湯麵」是25元，在網購平台上可以買到整箱249元，平均一碗大約只要20元，不少人都直接買整箱當成家中儲糧的常備品，在網購平台都是破千箱在販售；而如果是買袋裝的話，最低價79元，等於單包約16元，銷售量更是破萬袋，顯見隨緣泡麵人氣還是挺高。
《NOWnews》記者目前隨緣泡麵系列，已經吃過「素肉骨茶湯麵」、「素魷魚羹麵」、「椎茸味湯麵」三款，麵體部分表現中規中矩，不過隨緣泡麵在湯頭上的表現確實不錯，如果是冷冷的冬天或是去露營時來上一碗，感覺一定非常讚！本身最偏愛「素肉骨茶湯麵」，湯頭甚至超越許多葷食肉骨茶泡麵，整體推薦分數可以給到85分，是會回購的泡麵系列！如果是葷食者的讀者，下次苦惱要吃什麼泡麵時，也不妨可以先吃看看碗裝的隨緣泡麵，也許會讓你對素食泡麵有不同的見解哦！
🟡味丹「隨緣泡麵」系列口味、價格一覽
📍袋裝口味：素魷魚羹麵/鮮蔬百匯/素肉骨茶/麻辣燙湯麵/韓式泡菜
📍杯裝口味：椎茸之味湯麵/麻辣燙湯麵
📍碗裝口味：泰式酸辣/塔香豬肉拌麵/椒香豆腐豬肉麵/鮮蔬百匯/沙茶豆腐湯麵/紅燒燉菇湯麵
📍網購價格：袋裝5入平均售價79元/杯裝平均售價20元/碗裝平均售價27元至32元