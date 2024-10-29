我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友分享去超商看到一款名為「隨緣泡麵」佔滿貨架五排面，不解為何超商要進這麼多「冷門泡麵」，引起討論。（圖/全家便利商店/7-11新品共享區）

▲隨緣泡麵在台灣其實已經開賣有27年之久，是由味丹企業出品的商品，近幾年素食主義崛起後爆紅，連葷食的民眾都愛吃。（圖/我愛全聯好物老實說）

▲隨緣泡麵系列近幾年受到歡迎，許多民眾吃完都不覺得自己在吃「素食泡麵」，其中麻辣燙湯麵也是熱門口味之一！（圖/全家便利商店/7-11新品共享區）

泡麵因為具有便宜且方便的特性，成為不少人三餐及宵夜的首選，最近康芮颱風即將到來，屆時超市、超商泡麵又將出現搶購潮。而說到台灣泡麵，歷史悠久的經典款數也數不完，像是「統一肉燥麵」、「維力炸醬麵」、「來一客」等，，貼文引起廣大迴響，不少老饕感到意外，隨緣泡麵系列竟然會被嫌冷門。一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11新品共享區」貼文指出「這冷門的泡麵也進太多....」只見貼出的照片，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「這個超級好吃捏！店內賣最好其中一系列就是隨緣喔！不是冷門泡麵啦！」，原本一開始主打速食泡麵為主，到近幾年素食主義崛起，開始發展調理包、火鍋湯底、植物肉包、植物肉水餃等產品，雖然以前較少聽到「隨緣泡麵」，但近幾年隨緣泡麵可以說是有爆紅的情況，，隨便上網都能找到實際開箱的影片及文章。至於隨緣泡麵的價格其實還算親民，，不少人都直接買整箱當成家中儲糧的常備品，在網購平台都是破千箱在販售；《NOWnews》記者目前隨緣泡麵系列，，如果是冷冷的冬天或是去露營時來上一碗，感覺一定非常讚！如果是葷食者的讀者，下次苦惱要吃什麼泡麵時，也不妨可以先吃看看碗裝的隨緣泡麵，也許會讓你對素食泡麵有不同的見解哦！📍袋裝口味：素魷魚羹麵/鮮蔬百匯/素肉骨茶/麻辣燙湯麵/韓式泡菜📍杯裝口味：椎茸之味湯麵/麻辣燙湯麵📍碗裝口味：泰式酸辣/塔香豬肉拌麵/椒香豆腐豬肉麵/鮮蔬百匯/沙茶豆腐湯麵/紅燒燉菇湯麵📍網購價格：袋裝5入平均售價79元/杯裝平均售價20元/碗裝平均售價27元至32元