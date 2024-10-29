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▲新竹巨城小編關心康芮颱風，大開「萬聖節Hello wind」諧音梗玩笑。（圖／翻攝自新竹Big City遠東巨城購物中心FB）

▲新竹巨城小編藉康芮颱風來襲，開萬聖節玩笑，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自新竹Big City遠東巨城購物中心FB）

康芮颱風凌晨轉強為中度颱風，今發布海上警報，預計暴風圈週四強襲台灣。怕爆康芮颱風來襲，新竹Big City遠東巨城購物中心也關切颱風動態，Facebook粉專小編以截圖同事「萬聖節諧音梗Hello wind」玩笑話發文，吸引近4千人笑爆按讚，還引來網友自嘲「台灣人真的typhoon了」。康芮颱風不斷增強、有可能直撲花東，若如預估本週五侵襲台灣，恐成57年來首見11月登陸的颱風。不少人時刻關心康芮颱風動態，每次達停班停課標準、是否開門營業的百貨與商場也嚴陣以待。新竹Big City遠東巨城購物中心稍早在Facebook粉專，發出路徑圖跟進康芮颱風時事，看似截圖與同事對話，，笑爆近4千人按讚，一票網友共鳴「要台灣人放棄諧音梗真的Taiwan了」也「Tainan了」。不少人看了直呼：「回答讓我不爭氣的笑了」、「台灣人不能放棄的諧音梗～」。還有網友笑嗆小編：慶幸「還好我們沒有颱風命名權XD」，還有人自嘲。更有網友坦言「很多人可能會覺得如果有放假就變 Hello Win了」。事實上，康芮颱風真的來勢洶洶，中央氣象署不排除康芮颱風會繼續增強為強烈颱風逼近台灣，預計週四、週五將會是影響台灣最劇烈的時刻。而且秋颱實在難以掌握，民眾於月初山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）造成的嚴重災情時已有深刻體會。提醒大家趁現在風雨未起，建議可提早做好相關防颱準備。