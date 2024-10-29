菲律賓和台灣一樣，每年都遭遇數個颱風襲擊，因此颱風潭美（Trami，菲律賓稱克莉絲汀Kristine）登陸時，政府和民眾都以為會和預測圖一樣，頂多是個中颱或輕颱，沒想到颱風潭美帶來今年最慘的災情，也成為今年最致命的颱風，今（29）日統計至少有130人死於非命，而下一個颱風康芮（Kong-rey，菲律賓稱里昂Leon）也有可能會掃到該地區。
根據《CNN》於美國時間28日晚間（菲律賓29日白天）報導，菲律賓氣象機構日前指出颱風潭美肆虐後，已有近130人死亡，至少30人失蹤，當局正加緊向偏遠社區，特別是受災最嚴重的比科爾地區（Bicol region）提供救援，因為另一個強颱可能很快又會襲擊該地區。
一名居住於該地區的民眾受訪時說：「我們家比較幸運，房子在比較高的地區，不過當然，我們對颱風還是感到害怕。」據悉，洶湧的洪水淹沒該地區的地勢低窪的房子，水深甚至到達幾棟房子的屋頂。居民指出，這次的颱風帶來大量豪雨，讓居民手足無措，因為今年過去幾個颱風都沒有下這麼大的雨。「暴風和豪雨都來得很突然，我們的城鎮通常不會被洪水淹沒。」
颱風潭美上週席捲了菲律賓東北部，導致整個城鎮遭受嚴重洪水淹沒，並引發致命的山崩和土石流，這是今年迄今為止襲擊該地區最致命和最具破壞性的風暴。由於道路堵塞、豪雨和強風阻礙了救援行動，並使任何陸海空的交通工具到達農村地區的風險增加，全國各地的死亡人數持續上升。
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一名居住於該地區的民眾受訪時說：「我們家比較幸運，房子在比較高的地區，不過當然，我們對颱風還是感到害怕。」據悉，洶湧的洪水淹沒該地區的地勢低窪的房子，水深甚至到達幾棟房子的屋頂。居民指出，這次的颱風帶來大量豪雨，讓居民手足無措，因為今年過去幾個颱風都沒有下這麼大的雨。「暴風和豪雨都來得很突然，我們的城鎮通常不會被洪水淹沒。」
颱風潭美上週席捲了菲律賓東北部，導致整個城鎮遭受嚴重洪水淹沒，並引發致命的山崩和土石流，這是今年迄今為止襲擊該地區最致命和最具破壞性的風暴。由於道路堵塞、豪雨和強風阻礙了救援行動，並使任何陸海空的交通工具到達農村地區的風險增加，全國各地的死亡人數持續上升。
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