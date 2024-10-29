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▲喜劇演員欣奇克利夫在川普造勢大會上台演說時稱波多黎各是「垃圾島」，一語引發爭議。（圖／美聯社／達志影像）

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，喜劇演員欣奇克利夫（Tony Hinchcliffe）上台演說時稱波多黎各是「垃圾島」，一語引發爭議，造成許多波多黎各裔民眾反彈。川普陣營發聲明切割，強調「欣奇克利夫的笑話並不反映川普的觀點」，不過民主黨人抓住機會猛攻，前總統歐巴馬（Barack Obama）呼籲民眾拒絕分裂與仇恨，說欣奇克利夫嘲笑的是「我們的同胞與朋友，他們也是美國人」。綜合外媒報導，麥迪遜花園廣場造勢大會上台演說的部分川普支持者們，對於移民發表許多攻擊言論，尤其是欣奇克利夫，他在演說時表示，「發生了很多事情。就像，我不知道你是否知道這一點，但現在海洋中央確實有一個漂浮的垃圾島。我想它叫做波多黎各」，還戲稱拉丁裔民眾「就是喜歡生孩子」、「他們進來了。就像他們對我們國家所做的那樣」。言論引發爭議後，欣奇克利夫反擊批評他的人「沒有幽默感」，說自己「喜歡波多黎各，也會去那裡度假，我對每個人都會開玩笑」。川普陣營發聲明切割欣奇克利夫，強調「欣奇克利夫的笑話並不反映川普的觀點」，隨後就未再回應外界要求川普道歉的聲浪。有知情人士透露，這些笑話都是上台人士的即興發揮，川普陣營對此也感到很沮喪，因為爭議言論完全蓋過了造勢現場本應傳達的訊息。歐巴馬則在週一於民主黨的費城造勢活動上，持續重砲抨擊「垃圾島」爭議，稱這是種族主義、性別歧視和偏執刻板印象的赤裸裸呈現，「他們嘲笑的是你的鄰居、你的朋友、你的同事，他們的孩子和你的孩子一起上學，他們是美國人」。歐巴馬強調，「我們必須拒絕那種分裂和仇恨的政治，美國已準備好翻開新篇章」。波多黎各是美國在加勒比海地區的一個非建制領地，波多黎各曾舉行過全民公投，決定是否作加入美國聯邦，但不了了之。雖然美國在1917年給予波多黎各居民美國公民的地位，但有關其身分認同至今仍衍伸不少爭議。在美國本土生活的波多黎各裔民眾並不少，賓州就有數十萬波多黎各裔居民，這些能投票的波多黎各裔選民有可能在搖擺州發揮影響力。