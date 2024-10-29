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▲抖音母公司字節跳動旗下TikTok成功出海，替張一鳴取得大把財富。（圖／翻攝自Pixabay）

胡潤研究院今（29）發布最新的《2024衡昌燒坊·胡潤百富榜》報告，數據指出今年中國有上千位企業家個人財富超過人民幣50億元，其中抖音母公司、字節跳動創辦人張一鳴以人民幣3500億元（約新台幣1.57兆元）的財產，擠下農夫山泉董事長鍾睒睒登上中國首富寶座，這也是這名41歲創業家第一次登上這個位置。根據胡潤研究院榜單顯示，中國最新排名前5企業家分別為，張一鳴 、鐘睒睒、騰訊創辦人馬化騰、拼多多創辦人黃崢、美的何享健，其中41歲的張一鳴是中國第一位80後白手起家的首富，也是2009年以來最年輕的中國首富，「他引領了短影音時代，因為一個革命性的商業模式創新，以及全球化的戰略布局，使他如此年輕就成為了中國一個這麼大人口國家的首富。」榜單顯示，張一鳴以3500億人民幣（約新台幣1兆5750億元）登頂中國首富，打破農夫山泉董事長鐘睒睒蟬聯三年的首富紀錄，鐘睒睒則以3400億人民幣位居第二，騰訊執行長馬化騰則以人民幣3150億元人民幣（約新台幣1.41兆元）排名第三，拼多多創辦人黃崢則是以人民幣2450億元（約新台幣1.1兆元）位居其後，而第五名的何享健則坐擁人民幣2350億元人民幣（約新台幣1.05兆元）。其中70歲的鐘睒睒由於農夫山泉業績增長放緩，身家縮水1100億，而馬化騰則因騰訊在遊戲、廣告和雲端業務上的顯著表現，財富比去年增長了350億元，穩居第三。榜單顯示，工業產品、消費品、大健康、房地產和食品飲料為主要財富來源。地域分佈上，北京依然是企業家最集中的城市，擁有115位上榜企業家；上海則以112位上榜人數超越深圳（108位），位居第二。女企業家在榜單中的占比略降至23.5%，超過七成為白手起家。娃哈哈接班人宗馥莉以810億元取代鄺肖卿成為中國女首富，顯示中國女性企業家在市場中的影響力依然強大。