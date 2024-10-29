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台中市議會今(29)日進行教育文化業務質詢，市議員謝志忠、張玉嬿、王立任、黃守達指出，世界棒球12強賽11月13至18日，即將在台北大巨蛋開打，議員極力建議台中市政府除了在市政廣場舉行live直播外，作為市府的第二市政中心的陽明大樓應比照辦理，讓大豐原、山城的市民一起為台灣英雄加油，提昇運動風氣。議員謝志忠表示，運動局從109年至今每年都會在市府廣場，實況轉播各式運動賽事，包括中華職棒總冠軍賽、世界杯足球賽、世界棒球經典賽等賽事，單一場賽事所需的經費約10萬元。謝志忠說，2013年3月曾自費10餘萬，在陽明大樓舉辦棒球實況轉播，11年過後，台中市政府還是沒有進步，轉播運動賽事僅限於臺灣大道市政府前廣場，同樣身為市政大樓的陽明大樓卻從沒辦過，運動賽事台灣也派出代表參賽，大家同聚一堂為台灣加油，共同見證令人熱血沸騰的比賽，況且轉播一場只需10萬元。張玉嬿也說，大家都喜歡看棒球，2023年世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行，成功引起全世界棒球迷對台中的關注，還獲得世界棒壘球總會認定為「世界棒球之都」， 這次世界棒球12強賽僅選在台北大巨蛋，市府應該要爭取熱身賽，讓市民參與其中。議員強烈建議，雙市政大樓同步，陽明大樓也應該同場實況轉播，讓大豐原、山城的市民一起為台灣英雄加油，提昇運動風氣。