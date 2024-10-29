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▲第20屆台中爵士音樂節吸引滿滿人潮，也帶來許多亂象。（圖／台中市政府提供，2024.10.29）

▲爵士音樂節號稱吸引150萬以上民眾參與，即使是平日，現場也是坐得滿滿。（圖／台中市政府提供，2024.10.29）

第20屆台中爵士音樂節上周日圓滿閉幕，民進黨市議員今批評群魔亂舞，差點變成中元節！除了網路熱議有男女在音樂與酒精的催化下，在野餐墊上「公開交疊」半小時，即使旁人出聲勸阻也不願鬆開，還有人情不自禁滾入草叢、醉到路倒；另有「野餐墊蟑螂」佔位，每片喊價一小時250元，脫序行為讓人開了眼界。台中市議員林祈烽指出，連續10天不間斷熱鬧演出的爵士音樂節，今年差點變成爵士中元節，以往綠草如茵的市民廣場，只見群魔亂舞、各種妖魔鬼怪盡出，不僅淪為「野餐墊廣場」，網友討論最熱的，是一對男女在眾目睽睽之下情欲橫流，在草地上演活春宮，「公開交疊」超過半小時，即使旁人出聲勸阻也不願鬆開，民眾打110及1999檢舉，卻沒有公部門的人前來處理，市府甚至是隔天看見新聞才知情。林祈烽說，除了這對男女，還有人情不自禁滾入草叢中，他不好意思拿那畫面到議事殿堂質詢。文化局陳佳君局長答詢時表示，活動期間市民廣場每日有10萬人潮湧入，人力有限下沒及時掌握情資，事後了解發現，許多民眾在晚上9點半演出結束後，希望繼續享受氛圍不願離去，才導致一些脫序行為，未來會請警察局加強維護。林祈烽指出，許多樂迷朋友向他投訴，一堆「爵士節蟑螂」中午就拿野餐墊佔好位置，甚至轉租野餐墊的景觀座位，平均每小時250元，爵士蟑螂一天撈4、5千元輕而易舉。不僅造成演出開始時民眾進場寸步難行，夾縫中甚至有人露出手臂刺青，恐嚇不讓通過；還有民眾飲酒過量，醉倒路邊不省人事；各式光怪陸離的景象，讓樂迷原本期待的爵士饗宴徹底變質，就連一旁的小吃攤位，米糕、豆乾或叉燒包等庶民小吃一份高達100元，根本把民眾當「盤子」敲。江肇國也說，爵士音樂節現場有人抽菸、喝酒、打麻將、煮火鍋，今年社群討論幾乎炸鍋，諷刺成了求偶節、啤酒節、野餐節，完全喪失爵士音樂的本質、活動毫無靈魂，和市府只著墨人潮比去年多、活絡經濟完全不同，市府流於數字的迷思，忘了當年舉辦爵士音樂節的意義。副市長鄭照新表示，各界對爵士音樂節的迴響好多於壞，每一年都有新的挑戰，整體來說瑕不掩瑜，至於參加者過於熱情，未來會留心秩序維護。