亞洲天王周杰倫睽違7年再度回台灣開唱，但台灣的黃牛太猖獗，還喊到一張30萬元，讓歌迷相當不滿。不過律師林智群說，美國根本沒在禁止加價賣票的行為，因為這就是市場機制，真正要處理要處罰的，是用電腦程式搶票的人。地檢署透過售票系統，可以查到異常情況，這個不難抓。
林智群說，用正常方式拿到票加價出售的，是市場機制，動用大批公權力（這些人力本來可以去抓壞人）處理賣黃牛票行政裁罰案件，毫無道理。當89萬人搶15萬張票時，搶不到的74萬人想看演唱會，只能加價，不然怎麼判斷「誰比較想要？」這樣對經濟情況不好的民眾當然不公平，可是只能用金錢衡量你想要門票的慾望有多強。
林智群說，市場經濟下，是不講道德的！你賣房子時，會因為對方比較有道德，就便宜賣嗎？跟黃牛成交的買方，也沒有因為黃牛比較沒道德，就不跟他交易。一切都是市場機制。低買高賣，是經濟行為，用法律去約束經濟行為，成功的機會不大。連獨裁的中國，也是有黃牛票問題。
林智群也提到，周杰倫的門票固然記載不得轉售，但卻給不記名門票，那寫這樣的文字，有跟沒有一樣。供不應求情況是廠商自己造成的（售票太少+給的是不記名門票），市場經濟（供不應求）的問題，就讓市場機制處理，為什麼公權力要幫廠商擦屁股？
我是廣告 請繼續往下閱讀
林智群說，市場經濟下，是不講道德的！你賣房子時，會因為對方比較有道德，就便宜賣嗎？跟黃牛成交的買方，也沒有因為黃牛比較沒道德，就不跟他交易。一切都是市場機制。低買高賣，是經濟行為，用法律去約束經濟行為，成功的機會不大。連獨裁的中國，也是有黃牛票問題。
林智群也提到，周杰倫的門票固然記載不得轉售，但卻給不記名門票，那寫這樣的文字，有跟沒有一樣。供不應求情況是廠商自己造成的（售票太少+給的是不記名門票），市場經濟（供不應求）的問題，就讓市場機制處理，為什麼公權力要幫廠商擦屁股？