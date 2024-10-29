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▲中國製造的山寨韓國偶像小卡。（圖／翻攝自釜山本部稅關官網）

不少韓國音樂團體在推出新專輯時，常常會附贈團體成員的相片「小卡」，作為促銷手段之一，讓粉絲們瘋狂收集。不過近來傳出，有韓國進口商從中國走私123萬張知名偶像歌手的山寨小卡，並以超過10倍價格在韓國販售。目前一名40多歲涉案男子已遭送辦，山寨小卡也已被查扣。根據韓聯社報導，韓國釜山本部海關29日表示，一名40多歲男子涉嫌從2022年7月至今年8月，透過中國的海外直購網站購買了123萬張卡片，並分成1萬多次走私到韓國境內。該男子將每套55張、價格約400至1000韓元的小卡，在網路平台上反手以1萬韓元、約10倍價格的價格進行販售，從中獲益約1.6億韓元（約台幣372萬元）的非法收益。據悉，該男子主要銷售韓國偶像團體包括防彈少年團、Stray Kids、aespa、NewJeans、IVE以及solo女歌手IU的仿冒相片小卡。在走私過程中，該男子為了逃避海關檢查，還借用了包括家人在內的18人的海關通關碼，將販售用的山寨小卡分散運回韓國。男子表示，因觀察到娛樂公司將偶像照片小卡放入專輯中作為促銷手段，認為進口仿冒照片卡片可以獲得巨大收益，因此實施了該犯罪行為。釜山本部海關表示，已經查獲並扣押該男子走私入境的36萬張小卡，以阻止進一步的非法流通。同時以違反《關稅法》、《著作權法》等，將該男子送辦，未來會持續注意是否有類似犯罪行為。