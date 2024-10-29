近日中南部有網友觀察到，有蚯蚓大軍突然爬出地面，不斷在地面上蠕動前進，讓人看頭皮發麻，包括屏東長治、台南永康，都有出現類似的狀況。有網友擔心，因最近嘉義頻繁出現地震，蚯蚓大軍出動，是否又是大地震的前兆？不過事實上，蚯蚓大軍會大量冒出，主要應該還是跟近日大雨不斷的天氣有關。
氣象署在2022年就曾發文闢謠，事實上，會影響蚯蚓行為的因素有非常非常多，像是地溫、相對濕度、日照時數、氣壓等等，都有可能促使蚯蚓爬出地表。若回顧「蚯蚓與地震」的相關新聞，其實也可以發現，這樣的傳聞起始於 921 大地震，在此之前，台灣並沒有將蚯蚓視為天災前兆的習慣。此外，經過學者的統計和研究顯示，蚯蚓爬出地表的行為和地震事件也真的沒有顯著相關。
氣象署說，蚯蚓爬出地表的新聞報導數量，大致集中於秋天的 10 月至11 月期間，以及出現在台灣東部、中南部；但台灣地震最頻繁的地區是東北部，在季節上也沒有明顯的差異。
氣象署也提到，根據農委會特有生物研究保育中心於 2002 年的研究也指出，「蚯蚓之大量爬出與氣象因素之相關性遠大於地震因素，因此民眾不必為蚯蚓大量爬出地面擔心將有大地震來臨」，在涼爽多露水時，蚯蚓更有可能在夜間或清晨時大量爬出。
氣象署提醒，未來如果再次看到相關新聞，請大家切勿過度恐慌。平日做足防災準備、掌握地震演練 SOP ，才是抗災保命的最重要守則！
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氣象署說，蚯蚓爬出地表的新聞報導數量，大致集中於秋天的 10 月至11 月期間，以及出現在台灣東部、中南部；但台灣地震最頻繁的地區是東北部，在季節上也沒有明顯的差異。
氣象署也提到，根據農委會特有生物研究保育中心於 2002 年的研究也指出，「蚯蚓之大量爬出與氣象因素之相關性遠大於地震因素，因此民眾不必為蚯蚓大量爬出地面擔心將有大地震來臨」，在涼爽多露水時，蚯蚓更有可能在夜間或清晨時大量爬出。
氣象署提醒，未來如果再次看到相關新聞，請大家切勿過度恐慌。平日做足防災準備、掌握地震演練 SOP ，才是抗災保命的最重要守則！