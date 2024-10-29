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中國官媒央視28日發布一則調查，掀起中國社群極大議論，位於廣東佛山市順德區一名陳姓小六學童，去年8月被父親發現生活作息規律與上學期有有很大的變化，這名父親發現，兒子竟然在晚上使用社群平台和一名女直播主聊天。根據中國官媒央視報導，陳姓男子發現兒子在暑假的生活作息不同，進而發現兒子在與女直播主視訊聊天，讓他更加震驚的是，兒子與女直播主進行的竟然是裸聊，且兒子還抖內了人民幣一萬多元（約新台幣四萬多元）給女直播主；原來，陳姓男童是利用外婆的微信，在平台上成功註冊並儲值後，與直播主聊天。在互動過程中，暱稱為「跋扈女老闆」的41歲的周姓女直播主不斷使用挑逗性言語及嫵媚的動作，甚至以打賞金錢為條件脫掉衣物。最終男童家長發現此情況，立即報警求助。當地警方調查發現，41歲周女甚至育有2名小孩，平時當女直播主補貼家用，未意識到這樣的行為會觸法。當地法院以周女利用社群平台引誘未滿14歲的未成年人進行裸聊，構成猥褻兒童罪，判處3年有期徒刑。此案在中國官媒宣傳下，掀起議論，甚至在凌晨一度登上微博熱搜第一，央視在社會與法頻道節目中大動作關注此案，詳細敘述案件發展情形，甚至問到陳姓男童的父親，陳姓父親敘述，當與兒子去做筆錄時，發現兒子異常平靜，自己心裡其實很生氣。許多中國民眾看完後也相當驚訝，「我要把這條新聞留著，打臉那些說小孩子懂什麼的家長」、「家長們永遠防不勝防，從你把手機給他的那一刻起，孩子隨時成年」。