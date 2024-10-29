嘉義市政府為因應超高齡社會來臨，積極推動「樂齡勇壯城」系列活動，延續去(112)年全嘉動起來計畫舉辦勇壯時尚走秀，獲得熱烈回響，勇壯族於伸展台上展現優雅自信與活力。今(28)日於市府9樓禮堂邀請「凱渥CatWalk」資深名模暨專業秀導王聖芬老師分享「秀出健康勇壯」，現場近500位民眾熱情響應，一同實現樂齡勇壯城願景。
嘉義市長黃敏惠表示，臺灣2025年即將邁入超高齡社會，嘉義市為開創超高齡社會先機，啟動全國第一個「樂齡勇壯城」，積極推動「全嘉動起來」系列活動，翻轉勇壯族體弱的印象，預防肌少症及提升體能，辦理多元運動形式及賦予目標，讓民眾有動機找到適合自己的運動方式。今年推動街舞版、芭蕾版、英文版的創意火肌舞以延續全民跳火肌舞熱潮，展現嘉義市的無限活力，招募組建勇壯啦啦隊，激勵更多民眾響應運動；並持續培訓勇壯運動員，喚起勇壯族的自信，進而打造精彩、充滿活力、優雅從容的第三人生，讓整座城市樂齡勇壯健康向上，邁向「全齡共享 世代宜居」的永續城市。
衛生局局長廖育瑋表示，嘉義市以「全嘉動起來」、「全嘉樂起來」及「全嘉都是作家」等計畫，鼓勵50歲以上勇壯世代透過運動、音樂及立傳寫作勇於挑戰圓夢，持續突破「老」框架，亦利用各種活動成就非凡的第三人生。今年擴大舉辦「秀出健康勇壯培訓課程」，期待讓更多勇壯族群建立自信與正向思維，不要因為年齡就拒絕時尚與美麗。此外，今年更特別邀請到知名專業的凱渥模特兒經紀公司，名模秀導王聖芬老師親自指導，期待透過一系列勇壯時尚課程，包含優良儀態、面對鏡頭、發揮個人獨特魅力等全方位，打造嘉義市「勇壯潮實力」。活動當日講座現場除了王聖芬老師精彩分享，也邀請民眾先上台體驗、「試走」一波。讓所有與會者更直接體會只要微微調整走路的基本姿勢，就能改變自身、散發時尚感。
衛生局提醒，「秀出健康勇壯培訓課程」報名自10月28日至11月15日截止，凡設籍/居住/就業/就學於嘉義市50歲以上的中高齡者（民國63年次（含）以前出生者），不分男女，皆可報名參加，採團體組隊報名方式，每一組成員最少6人、最多8人，預計招收15組，若報名組數超過將採取電腦抽籤方式錄取。另外勇壯嘉義隊也分階段開放報名中，第一階段歡迎設籍於嘉義市50歲以上，已報名2025雙北世界壯年運動會或全國性運動賽事，且已完成報名費繳交者，踴躍報名參加，培訓課程全程免費，一同為嘉義市爭取佳績，更詳細的報名與培訓資訊，可至樂齡勇壯城網站及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁查詢。
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衛生局局長廖育瑋表示，嘉義市以「全嘉動起來」、「全嘉樂起來」及「全嘉都是作家」等計畫，鼓勵50歲以上勇壯世代透過運動、音樂及立傳寫作勇於挑戰圓夢，持續突破「老」框架，亦利用各種活動成就非凡的第三人生。今年擴大舉辦「秀出健康勇壯培訓課程」，期待讓更多勇壯族群建立自信與正向思維，不要因為年齡就拒絕時尚與美麗。此外，今年更特別邀請到知名專業的凱渥模特兒經紀公司，名模秀導王聖芬老師親自指導，期待透過一系列勇壯時尚課程，包含優良儀態、面對鏡頭、發揮個人獨特魅力等全方位，打造嘉義市「勇壯潮實力」。活動當日講座現場除了王聖芬老師精彩分享，也邀請民眾先上台體驗、「試走」一波。讓所有與會者更直接體會只要微微調整走路的基本姿勢，就能改變自身、散發時尚感。
衛生局提醒，「秀出健康勇壯培訓課程」報名自10月28日至11月15日截止，凡設籍/居住/就業/就學於嘉義市50歲以上的中高齡者（民國63年次（含）以前出生者），不分男女，皆可報名參加，採團體組隊報名方式，每一組成員最少6人、最多8人，預計招收15組，若報名組數超過將採取電腦抽籤方式錄取。另外勇壯嘉義隊也分階段開放報名中，第一階段歡迎設籍於嘉義市50歲以上，已報名2025雙北世界壯年運動會或全國性運動賽事，且已完成報名費繳交者，踴躍報名參加，培訓課程全程免費，一同為嘉義市爭取佳績，更詳細的報名與培訓資訊，可至樂齡勇壯城網站及「嘉市A健康」臉書粉絲專頁查詢。