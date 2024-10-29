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▲10月29日15時5分發布大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲10月29日15時10分發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

受到東北季風影響，中央氣象署今（29）日下午3時5分針對「基隆、台北、新北、宜蘭」4縣市發布大雨特報，基隆北海岸及大台北、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，影響時間預計從今日下午持續到明（1）晨，提醒民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。◼️影響時間：29日下午至01日晨◼️大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市山區、宜蘭縣山區此外，東北風明顯偏強，中央氣象署亦發布陸上強風特報，蘭嶼易有10至11級強陣風，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、澎湖易有9至10級強陣風，馬祖亦有8至9級強陣風，基隆北海岸、東部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風。明（30）日颱風外圍環流影響，蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，台南以北沿海空曠地區及恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，尤其苗栗至雲林沿海空曠地區有11級左右的強陣風，東半部沿海空曠地區及金門有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，提醒民眾注意。◼️影響時間：29日下午至01日上午◼️影響區域：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、恆春半島、蘭嶼綠島、澎湖縣、馬祖地區