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美國共和黨總統候選人川普日前接受專訪時再次提及，稱台灣拿走了美國晶片生意，若須保護就要支付保護費。政經評論員吳嘉隆認爲媒體解讀錯誤，強調川普勝選台灣將變得更安全，川普原話稱台灣拿走（take）晶片生意，若是偷走美國怎會跟你客氣？此外保護費是指沒做事要拿錢，而美國保護台灣意指美方是保險公司，賣保單變成一種合約關係，成變相的共同防禦條約，等同向中共宣誓「台灣是我罩的」，過去更稱若中共攻打台灣將轟炸北京，為台灣不惜開戰，「你還要懷疑什麼？」對於媒體報導稱，川普抱怨台灣偷走美國晶片生意，更揚言台灣須支付保護費，吳嘉隆表示，媒體解讀錯誤，強調川普若勝選台灣將變得更安全，並還原川普話稱台灣拿走（take）晶片生意，並非偷走、搶走，若台灣企業真的有問題犯規，美國哪有跟你客氣？台灣怎麼可能偷走美國的戰略產業。關於保護費部分，吳嘉隆解釋，保護費是黑道用語，沒做什麼事要跟拿錢，而川普的概念是美方為保險公司，是交保險費而非保護費，並提及歐巴馬、川普與拜登，3任總統中川普對台軍售最多，而且不是在清庫存，都是好東西，包括地表最強的坦克、最新的雷達與地對空的飛彈防禦系統，都是在烏克蘭戰場上有試驗過，沒有台灣當凱子這回事。吳嘉隆說，美國賣保單軍事協防台灣，變成一種合約關係，是變相的共同防禦條約，因為台美目前沒有邦交，而是用保險合約概念，其實是偷換概念，這些話講給中共聽，宣誓「台灣是我罩的」，且過去川普曾稱若中共攻打台灣將轟炸北京，這意味著美國為了保護台灣不惜開戰，不是出兵守護而是直接開戰，「你還要懷疑什麼？」