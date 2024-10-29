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▲夏騰宏（左）和張書豪（右）在記者會上原地接吻！讓現場尖叫聲不斷。（圖／記者吳翊緁攝）

▲張書豪（中間）在《妮波自由式》中有男男吻戲。（圖／記者吳翊緁攝）

張書豪今（29）日出席新戲《妮波自由式》上線記者會，老婆歐陽妮妮目前懷孕，他表示到時候應該會進產房剪臍帶，至於會不會感動落淚？他先是說自己偏理性，不過又想到求婚時哭得滿慘烈，又改口說「搞不好也是會爆哭」。張書豪在劇中和夏騰宏有許多男男吻的場景，他說歐陽妮妮還沒看過，但因為自己私下有很多同志朋友，老婆都有看過他跟同志朋友玩在一起的畫面，「她都會說『你很誇張欸』。」演這個角色，老婆也大讚很適合，張書豪說，「我應該會給她心裡建設，有些角度滿逼真的，雖然保護措施都有做好。」夏騰宏在一旁補充，「但角度都『滿進去的』。」讓眾人瞬間臉紅。歐陽妮妮明年1月就要生了，對於即將當爸，張書豪說，「我很緊張也很期待，大部分的東西，太太都買好了，我只有查一些類似推車的東西。」問起會不會進產房？張書豪說，「我應該會努力克服，目前是想，但不知道到時候剪不剪得下去。」目前還沒想好名字。