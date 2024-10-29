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共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前登上熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience），提到台灣時再次重申「台灣搶走了我們大概100％的晶片生意」，並強調台灣若要美國保護，就應該支付保護費。不僅如此，川普也批評拜登政府補助半導體產業的做法，質疑「為什麼要提供數十億美元給富有的半導體公司？」對此，韓國媒體也難掩擔憂，認為三星透過美國《晶片法》獲得的64億美元補助恐怕落得一場空。韓媒《BusinessKorea》以「川普風險升級」為題報導，介紹了川普批評台灣搶走了美國的晶片生意、認為台灣該付保護費，以及反對拜登政府《晶片法》補助半導體公司的做法，指出「我們不用付一毛錢」，只要提高關稅就能「迫使他們免費來建造半導體工廠」。川普言論不僅讓台積電的股價應聲下挫，《BusinessKorea》報導也表示，考慮到三星和SK海力士赴美設廠的補貼尚未發放，川普重返白宮預示著重大動盪。事實上，三星透過美國《晶片法》獲得64億美元補助，僅次於英特爾的85億美元和台積電的65億美元，是拿到美國政府補助第3多的企業，而SK海力士也有獲得4.5億美元的補助。然而，目前這些補助尚未發放，而從川普的談話來看，他顯然不願意花這筆錢。若說好的補助最終化為泡影，對最近業績不佳和訂單疲弱的三星來說不啻又是一大打擊，最壞的狀況可能是花大錢蓋好的晶片廠既拿不到補助也拿不到訂單，調整佈局策略已不可避免。報導指出，類似情況也可能發生在電子車和車用電池等產業，「川普風險」持續升級，美國本土企業也可能因而受害，關稅壁壘會為整個晶片供應鏈增加成本，讓需要大量晶片來發展AI產業的科技巨頭們受到束縛。