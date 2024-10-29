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美國共和黨總統候選人川普日前接受專訪時，大讚中國國家主席習近平是是「聰明人」（brilliant guy），對此政經評論員吳嘉隆表示，如果有人說習近平聰明能幹、表現出色，在毀壞中國經濟方面是遙遙領先別人、世界第一，請問這是稱讚還是諷刺？認為這是高級黑、捧殺，美國人一聽就懂，川普指習近平是獨裁者，用鐵腕控制14億人民，而追求自由、建立民主制度是美國人的血液，對獨裁者天生反感，更絕對不能接受。對於川普誇讚習近平，吳嘉隆認為是黑了習近平，反問如果有人說你是「一本正經地胡說八道」，請問是在讚美還是諷刺？如果有人說，習近平聰明能幹、表現出色，在毀壞中國經濟方面是遙遙領先別人、世界第一，請問是稱讚還是諷刺？「高級黑，聽過嗎？捧殺，聽過嗎？」吳嘉隆說，川普讚美習近平用鐵腕控制14億人，這是在給習近平定罪，說他是獨裁者，雖避免用dictator（獨裁者），但美國人一聽就懂，川普是在說習近平是一個獨裁者，用鐵腕控制他的14億人民。吳嘉隆指出，美國人的基本價值觀或立國理念，就是樹立在紐約港口的自由女神，追求自由、建立民主制度是美國人的血液，美國人對獨裁者天生反感，用鐵腕控制人民是絕對不能接受。最後吳嘉隆比喻，當別人說，你很高明地做了壞事，例如你很技巧高超地搶了銀行，請問是在讚美你嗎？