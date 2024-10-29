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台北地檢署偵辦京華城案，日前聲請延押涉案的民眾黨主席柯文哲。媒體人唐湘龍在《少康戰情室》說，柯文哲被押越久，民眾黨會越團結，氣勢會越強，因為裡面有很強的悲情調子，但很多被認為不需要押的通通押了，至今沒交代，外界會認為好像只是為了辦案。唐湘龍說，這案子的檢察官手段很強，一個一個押，只要沾得上邊的通通押了，這種就是押人取供，這完全背離過去司法改革中的信條，很多被認為不需要押的通通押了，至今沒有交代，在野黨主席至今押了快兩個月都沒有交代，沒有讓人覺得押得有道理的，好像只是為了辦案，把押當成辦案手段，這是檢察官很不應該的。唐湘龍說，這樣一個個押，若他是滯留日本的柯文哲秘書「橘子」許芷瑜他也不會回台灣，因為沾得上邊的都押了，許芷瑜若回來被押的機率很高，外界會認為有需要就押，若希望橘子回來就不該用這種辦案方式，否則就是暗示她不要回來。唐湘龍說，有時候辦政治性案件，刻意不要讓案子很快有結果，那也是一種偵辦方式，他懷疑到底想不想讓橘子回來，如果想就不該是這種辦案方式，用這麼強的手段，到最後檢察官只有一種可能，就是一定重刑起訴。