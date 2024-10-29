我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕展示真正的音樂「實力」，當場吹出兩個音。（圖／翻攝台中市政府網站，2024.10.29）

台中市長盧秀燕日前在台中爵士音樂節開幕場中「獨奏」25秒，網友熱議媽媽市長多才多藝，什麼都難不倒！市議員江肇國今質詢時求證「市長是真吹還是對嘴？」文化局證實「這是一個橋段，後場有老師作協助」。江肇國認為，做噱頭無可厚非，但市府老想打造市長的全能形象，會讓人覺得有點肉麻。為期10天的第20屆台中爵士音樂節日前落幕，近來網路熱議市長盧秀燕在開幕活動時，主持人介紹她是女力覺醒的「神秘樂手」，出場時表演長達25秒的薩克斯風獨奏，技術未免太純熟，懷疑平日公務繁忙的盧秀燕，若非音樂神人，就是偷偷請了槍手。市議員江肇國今（29）日進行教育文化質詢時主動為網友釋疑，單刀直入問文化局長陳佳君「市長是真的會吹，還是對嘴？後台有樂師在幫忙嗎？」陳佳君答詢時表示，這是活動的一個橋段，後場有音樂老師「做協助」。事實上12日晚上開幕活動進行時，盧秀燕主動問在場者「我剛剛是不是吹得比講得好？」還坦承前陣子才剛接觸薩克斯風，短短時間「能吹得出來就不錯了」，接著展示真正的音樂實力，當場吹出兩個音，引得大家開心鼓掌。江肇國認為，將solo薩克斯風當開幕噱頭無可厚非，但他個人不太喜歡，市府老是要打造盧秀燕的萬能形象，形塑她會開賽車、會吹樂器，會煮菜，似乎無所不能，感覺做得太過「就有點肉麻了」。