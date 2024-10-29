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▲名嘴朱學恆被依強制猥褻罪起訴，今日至高等法院開調解庭，面對媒體追問不發一語。（圖／記者徐敏娟攝）

名嘴朱學恒於2022年8月間因為強抱、親吻國民黨台北市議員鍾沛君，鍾沛君不滿受辱一狀告上法院，朱學恆被依強制猥褻罪起訴，但朱卻自稱酒後「斷片」不復記憶，今年3月，一審法官認為朱嚴重侵害鍾女性自主決定權，犯後毫無悔悟，判刑1年2月。鍾沛君上訴高等法院後，朱學恒改口認罪，並在臉書發道歉文認錯，但鍾沛君不埋單，怒批朱學恒一直催她開出和解價碼，更怒稱：「我不是商品」、「別用錢羞辱我」。高院已定11月14日宣判，但朱學恒請求法官再安排調解，因此高院傳喚雙方今下午2時30分出庭，據了解，雙方對於和解條件沒有共識，最後和解破局。朱學恆比開庭時間還提早一小時抵達台北高等法院，將近2點半，鍾沛君身穿白色T恤黑色長褲，表情輕鬆現身，面對媒體提問，沒有任何問應，媒體接著問：「會原諒他（朱學恒）嗎？」鍾沛君僅表示先開庭，其餘未明確表態。就走進高等法院開庭。大約一個小時後，下午3時36分許，鍾沛君率先走出法庭，對調解過程，她說：「今天不特別做說說明，就等11月14日宣判，靜候宣判。」下午3點40分，朱學恆一身黑衣黑褲黑口罩，走出高等法院，不管媒體怎麼追問，朱學恆始終保持沉默，最後坐上計程車離開。據了解，高院於宣判前再開庭，為了解雙方和解意願和進度，但目前仍未達成調解共識。檢方起訴指出，2022年8月間，朱學恆邀約鍾沛君、立委陳菁徽等人在台北市大安區某餐廳包廂餐敘，晚間9點，陳菁徽和丈夫先離去，包廂內只剩朱學恒、鍾沛君。朱就從座位起身走向鍾女，以雙手壓住她肩膀，強押固定於牆壁，使鍾女無法挪動，強行親吻她嘴唇數秒。朱後來回到座位後，又走向鍾女，以一手壓住女方的肩膀，一手摟抱手臂，再度強吻，鍾沛君才憤而提告。一審法官認為，朱學恒案發後，利用輿論形塑鍾沛君是「他人指使的政治打手」，還說自己受「政治迫害」，鍾女提告後，較其他被害人須承受更高程度的輿論非議，無法抹滅心理傷害，是量刑主要理由。但朱學恆卻辯稱案發時酒醉「斷片」，更稱以犯案當天時間、空間不可能強制猥褻，但朱在案發返家後即傳訊給鍾女，因此承審法官認為，可證明雖飲酒還是意識清楚，「斷片」之說不足採信。不過朱學恒在一審宣判後聲明，對長時間努力沒能得公平審理，感到失望，提上訴。鍾沛君則批朱「敢做不敢當，沒辦法面對自己過錯的人，也沒資格討論未來」。但朱今天卻坦承一步錯再步步錯。不過朱學恒上訴後，在高院言詞辯論前1天，在臉書表達「最深切的歉意」，聲稱「對後續本人告發自己的行為及造成媒體新聞事件的發言進一步犯錯，造成A女的接續困擾致歉，本人已知悔悟，將不再對此事件做任何除道歉及認錯之外的發言。」鍾沛君反批他和解「只想花錢了事」。鍾沛君怒批朱學恒的道歉有如「自助餐」，只是希望換取緩刑。今（29）日，雙方再度到高等法院出席調解庭，就是要調查雙方，是否還有調解的可能，不過目前雙方對於和解條件都沒有共識，和解破局。