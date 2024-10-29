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衛生福利部疾病管制署今（29）日舉行例行記者會，公告上週（10月20日至26日）國內腸病毒門急診人次計1萬8266人次，較前1週上升10.3%，顯示疫情呈上升趨勢且處流行期；疾管署發言人羅一鈞表示，今年疫情反常，目前已進入高原期，預估11月底後才會下降、12月底脫離流行。依據疾管署監測資料顯示，第43週(10月20日至10月26日)門急診就診計18,266人次，較前一週(16,562人次)上升10.3%，疫情呈上升趨勢且處流行期。近四週實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型；其他克沙奇A型病毒及腸病毒D68型亦持續於社區活動，疫情傳播風險持續。今(2024)年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。疾管署發言人羅一鈞也提到，過去只曾經在2016年看到過冬天有明顯腸病毒疫情，今年腸病毒疫情反常，到了秋冬還在上升，依模式推估疫情，目前到11月底前都是高原期，預估最高點就診人次會在1.9萬到2萬人次之間，11月底後疫情下降，12月底才會脫離流行期。疾管署提醒，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具。家中嬰幼兒如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，並請家長及教托育人員多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。