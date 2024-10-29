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台中市沙鹿區驚傳砍人案！今（29）日上午7時許，一名男子手持西瓜刀埋伏在六路里一處民宅附近，趁著林姓屋主（48歲）即將出門送小孩上學時動手，持刀朝手、腳連砍3刀，嫌犯動手後跳上計程車逃逸，目前警方稍早已將劉姓兇嫌逮捕貴安，初步釐清疑是金錢糾紛，劉嫌身上還被起獲毒品，詳細案情仍需進一步調查。警方調查發現，劉男一早5時許就在附近埋伏等待，直到林男走出家門後，立即衝上前行兇，得逞後立刻快步逃逸，隨後搭乘計程車離開現場。事發當時，林男妻子、小孩就站在一批，嚇得放聲尖叫，附近鄰居聞聲出來查看，趕緊協助報警求助。警消獲報後，緊急到場將林男送醫急救，傷口處以右半部居多，右手腳均有撕裂傷，已經傷及神經，上午進開刀房手術至今尚未脫離險境。警方說明，案發後報請台中地檢署指揮偵辦，7小時內逮獲20歲犯嫌劉男到案，並在其身上查獲K他命、毒咖啡包等毒品，初步調查，雙方有金錢糾紛，將深入追查釐清案情。