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▲「FNC娛樂」宣布FTISLAND未來暫時以2人體制活動。（圖／FTISLAND WEVERSE）

FTISLAND成員崔敏煥（10／24）被前妻律喜（LABOUM前成員）抖出婚內曾多次違法進行性交易，隊友李洪基2度發文聲援崔敏煥，2人全被網友炎上，歌迷也紛紛抵制崔敏煥、要求他退團，所屬公司「FNC娛樂」今（29）日發聲明平息大眾怒火，宣布FTISLAND將暫時改成2人體制（李洪基、李在真）的形式活動，目前已公開的演出都不會再看到崔敏煥，崔敏煥形同暫時退出，同時開放歌迷退款退票。「FNC娛樂」表示：「在此通知關於FTISLAND的後續活動。經過深思熟慮的討論，我們決定暫時以2人體制（李洪基、李在真）的形式繼續進行活動。自11月2日起，鼓手（崔敏煥）位置將由支援樂手代替，而李洪基和李在真將繼續努力為觀眾準備、呈現無瑕疵的演出。對於活動籌備單位、混淆的粉絲和觀眾們，我們由衷表示歉意。若有相關變動事項，我們將會在確認後另行通知。感謝您的理解。」目前FTISLAND已公開的活動場次為11月2日、11月8日、11月10日、11月17日、11月24日，而團體23日的體育會即起開放退款退票，「再次向原本計劃參加此次活動的各位表達誠摯歉意」。事實上，FTISLAND上週六（10／26）曾在「高雄流行音樂中心-海音館」舉辦演唱會，當時李洪基多次要歌迷不要擔心，最終還是忍不住落淚，而崔敏煥全程都在布幕後方打鼓表演，一刻都未露臉，令李洪基十分不習慣；只是沒想到這場演出，則成了FTISLAND近期內「三人完整體制」的最後一場活動。回顧崔敏煥負面醜聞始末，前娛樂記者李鎮浩23日爆料崔敏煥跟律喜的離婚原因，是2人育兒理念不合、生活習慣不同，加上有3個小孩，家庭經濟開銷變大，夫妻倆為了賺錢變得更忙，律喜還被抖出會無故離家出走，夫妻關係惡化決定離婚；隔日，律喜上傳影音、錄音檔反駁，公開崔敏煥有上酒店叫小姐買春的習慣，還會當父母的面前抓自己的胸部、私密處，以及塞錢到她胸部，這才是真正的離婚導火線。崔敏煥買春行為曝光後，民眾請求警方徹查崔敏煥是否違反社會秩序維護法中的性交易法規，該案件目前已交由首爾江南警察署負責，即將展開調查。事情愈演愈烈，崔敏煥的隊友李洪基就上WEVERSE發文，表示：「這是他們2人的私生活，結果卻變成這樣了。做錯的事情要承認，低頭道歉才行。但是我們大家還是不能那麼輕易的全盤相信才對，我也要撐下去、再忍耐，那才是我們該做的事，我能做的就是承受擋著石頭並向前邁進。」李洪基被質疑「站隊」遭網友罵翻，粉絲滿是心疼，希望他不要再發聲惹麻煩，同時擔心他的心理狀態。直到27日，有韓國粉絲又在付費平台上留言，要官方說清楚身為人父的崔敏煥是否涉及性交易行為，「證據已經很多了，沒人想應援一個會性交易的人」，李洪基直球對決網友：「如果不是性交易、不是性交易會所的話呢？你可以對現在說的話負責嗎？」此番言論再度引發網友抨擊，掀起激烈討論。崔敏煥是南韓樂團FTISLAND的鼓手，2017年宣布跟LABOUM前成員金律喜交往，隔年1月結婚，同年5月兒子出生後，10月補辦婚禮，2019年金律喜再懷上雙胞胎女兒，並於2020年2月出生；婚姻生活維持5年，2人在2023年12月宣布離婚，3個孩子的撫養權歸崔敏煥。