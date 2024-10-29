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為釐清京華城案，法官今（29）日裁定威京集團主席沈慶京，自113年10月30日起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。延押庭法官參酌檢察官提出之偵查卷宗後，依被告供述以及卷存相關證人證述、共犯供述、書證等資料等，堪認被告涉犯貪污治罪條例第11條第1項之違背職務行賄罪，犯罪嫌疑重大。被告與同案被告間前有串供之事實，且有政治獻金之真正捐款目的待調查，為確保被告、同案被告就此待查部分不會相互串供或與證人串證，而有繼續羈押之必要，尚屬有據。經斟酌比例原則，認本件被告之羈押原因尚未消滅，且不能以具保或其他方式以替代羈押，而有延長羈押之必要；又本件既尚有相關證人未到案及證據資料待分析調查，以現階段偵查所得證據顯示原羈押裁定所附加之禁止接見通信處分，仍然有其必要，故檢察官聲請對被告延長羈押並禁止接見、通信，核屬有據，應予准許。